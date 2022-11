La rebelión de los hijos no reconocidos de famosos podría llegar al Tribunal Constitucional

Fernando Osuna ha sido desde hace muchos años el mejor aliado de los hijos no reconocidos de famosos. Casos tan mediáticos como el de Javier Santos, hijo de Julio Iglesias, el de la hija de Et'o o el hijo de Rafael Ruiz de Los del Río o menos conocidos como el de un hombre que lleva nueve años esperando para conseguir un ADN que demuestre quién es su padre o la lucha por la herencia de la hija del marido de duquesa roja. Todos ellos tienen un denominador común, la lentitud con la que se realizan todos los pasos una vez que comienza el procedimiento de reconocimiento de paternidad.

El abogado Osuna considera que estas personas son "hijos marginados por los famosos", quince personas que estudian pedir al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 24 de la Carta Magna. En él se avala que todas las personas tienen derecho a una tutela judicial efectiva. El tribunal de garantías se pronunció el pasado 10 de octubre sobre este punto, respaldando un procedimiento judicial sin retrasos.

Según Osuna, a lo largo de varios meses han existido "comunicaciones e intercambios de sentimientos entre este grupo de personas, unidos por el mismo mal, con muchas reflexiones y pensamientos, intercambiando muchas experiencias y padecimientos. Desean que la sociedad conozca la problemática que les rodea".

El letrado señala que cuando el hijo no reconocido de alguien famoso o con cierta importancia social decide poner su situación en manos de la Justicia se encuentra con varios obstáculos. Uno de ellos es la "descomunal espera en la vía judicial, de alrededor de 20 años en algunos casos, para ser declarados hijos y poder recibir la herencia". En este camino, continúa Osuna, los padres actúan a veces con "mala fe, aprovechando las dilaciones de la Justicia, poniendo todo tipo de trabas y recursos para no pagar". A esta situación se suma el coste de los procesos, algo que muchos hijos "soportan a duras penas". En este sentido, según Osuna "el padre tiene dinero, familia, comodidades, etc. y el hijo no reconocido carece de todo eso e incluso "en muchos casos situados en la miseria".

En su dilatada experiencia, el letrado reconoce que se ha encontrado "menores que necesitan alimentos y las madres no lo pueden costear". Entre otras razones, los honorarios del detective que tiene que intervenir en estos procesos son altos y no están cubiertos por la Justicia Gratuita a pesar de que es muy necesario en este tipo de demandas para hacer la prueba del ADN.

Recuerda Fernando Osuna que estas personas, durante su infancia, sufrieron "humillaciones en el colegio y en la calle por carecer de padres" y cuando empiezan el proceso, se encuentran "con el desprecio de quienes son sus padre y sus hermanos biológicos, que los consideran inferiores". Además, explican que durante la adolescencia sufren "inseguridad, soledad y depresión, que pueden plasmarse en el fracaso escolar, sensación de abandono o soledad que impide el normal desarrollo y el inmenso dolor al ver que el padre, a sabiendas de ser el padre biológico de su hijo, lo deja totalmente desprotegido y reniega de él". S

Según el comunicado emitido por el Bufete Osuna, entre otras acciones como reuniones con varias asociaciones y organizaciones pretenden la creación del Día Internacional de los Hijos no reconocidos de famosos. Y tienen como objetivos acelerar los procesos judiciales de filiación y reivindicar la modificación de las normas para defender a este colectivo, así como promover beneficios sociales y económicos.