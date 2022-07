La herencia de la hija del marido de la 'Duquesa Roja' podría oscilar entre uno y tres millones de euros, según su abogado

El pasado mes de marzo la Audiencia de Madrid reconocía a Rosario Bermudo como hija de Leoncio González de Gregorio, marido de la duquesa de Medina Sidonia, conocida como la Duquesa Roja. En este sentencia, que ha sido recurrida ante el Supremo por algunos de los hijos del matrimonio, el tribunal calificaba como "ciertamente censurable" la conducta procesal de los hijos oficiales de los duques de Medina Sidona con respecto a la hermana. ante la falta total de colaboración para realizar las pruebas de ADN. Una situación que llevó a la necesidad de exhumar el cadáver del padre con el consiguiente encarecimiento del proceso y las dilaciones en el tiempo que supusieron este hecho, recuerda el letrado de Rosario Bermudo, Fernando Osuna.

El abogado de la mujer recalca que, ahora, algunos de los hijos de la duquesa Roja y Leoncio González de Gregorio han recurrido al Supremo, "que espero que se pronuncie en un mes como mucho" la sentencia de la Audiencia de Madrid que reconocía a Rosario como hija del duque.

Fernando Osuna ha informado que la herencia que recibiría su representada está entre el millón y los tres millones de euros y que ya existe un grupo de inversores que quieren comprar a esta mujer de Écija sus derechos hereditarios.Según el letrado "recurrir al alto tribunal es una estrategia exclusivamente para perder tiempo, dado que el Supremo suele indamitir este tipo de recursos".

Rosario Bermudo emprendió esta batalla judicial para que se le reconozca como hija de Leoncio González de Gregorio hace ocho años. Su abogado ha anunciado que una vez qel caso de filiación se resuelva en el Supremo, comenzará el pleito por la herencia, "que puede durar otros ocho años aunque no se descarta acuerdos hereditarios con algunos de sus hermanos".

Osna recuerda que aunque su representada accedió a que la prueba de ADN necesaria para la filiación se realizara con sus hermanos, para no exhumar al duque, no fue posible, al no prestarse voluntariamente los presuntos hermanos biológicos, salvo uno de ellos. Ante tal situación el juez decidió que se exhumara a su presunto padre.

Según la sentencia de la Audiencia de Madrid, Rosario Bermúdez es hija de Leoncio González de Gregorio. La mujer, que es hija de una sirvienta del marido de la conocida como la Duquesa Roja. Las pruebas de ADN realizadas sobre los restos de Leoncio González de Gregorio confirmaron al 99,99% que la mujer de más de 60 años y residente en Madrid, es hija ilegítima del aristócrata con la sirvienta. Durante muchos años ella ha reivindicado que es hija del aristócrata quien tuvo una relación extramatrimonial cuatro años antes de que se casase con la duquesa cuando trabajaba en la casa de González de Gregorio en Madrid.