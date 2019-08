Joana Pastrana: "Puedo dedicarme al boxeo gracias a los sponsor"

Con la lucha, la constancia y el talento por bandera Joana Pastrana está marcando en rojo la historia del boxeo, deporte tradicionalmente de hombres. La triple campeona del mundo puede revalidar su título el domingo 4 de agosto en Marbella.

El 4 de agosto opta a la reválida del título de campeona mundial. ¿Cómo afronta esta cita tan importante para su carrera?

–Con muchísima ilusión. Es la primera vez que defendemos título fuera de casa por así decirlo. Estamos muy motivados y el ambiente que se ha generado en torno al campeonato es magnífico.

-¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del boxeo?

–Empecé tomándomelo como un hobby porque me gustaba hacer deporte. En cuanto comencé con las primeras clases, vimos que no se me daba mal. Conecté rápido con esta especialidad deportiva porque me aportaba muchísimo.

-Una carrera meteórica, con muchos éxitos en un corto periodo de tiempo…

–Mi carrera ha sido bastante rápida, cogí carrerilla y todavía no la he soltado. Una lesión me obligó a abandonar el ring por una temporada. Han sido seis años dedicados a definir una trayectoria en el boxeo femenino. Para el poco tiempo que llevamos hemos obtenido grandes resultados. Todo ello gracias a la constancia y al esfuerzo. No he aflojado en ningún momento.

-De no haberse dedicado al boxeo, ¿por dónde habría orientado su vida?

–Durante los primeros años de mi carrera, cuando era amateur, tenía que trabajar, como hace cualquier persona para sobrevivir. Compaginaba mi afición por el boxeo con la hostelería. Al dar el salto a la competición, gracias a mi equipo actual, me pude dedicar profesionalmente al boxeo y dejé mi trabajo en la hostelería. Si no hubiese sido boxeadora me hubiera buscado la vida para salir adelante. Estoy segura que me hubiera dedicado a algo relacionado con el deporte.

-¿Resulta difícil vivir del boxeo femenino sin tener otra ocupación complementaria?

–Sí. A día de hoy sobrevivo gracias a la ayuda de los sponsors que apuestan por mí. Me está ayudando mucho Primor, Oysho y varias firmas deportivas. Ahora esto marcha a toda máquina, pero antes no fue así. Espero que las que vengan detrás mía lo tengan más fácil.

-Mención especial para Primor, una cadena de productos de belleza de Málaga que colabora con el boxeo femenino…

–Cuando encontrar recursos económicos para hacer lo que te apasiona resulta difícil, el hecho de que una marca como Primor quiera ayudarnos para seguir creciendo es una motivación extra. Suelo usar sus productos. Precisamente el día que contactaron con nosotros había estado en una de sus tiendas.

-¿Cómo es Joana Pastrana fuera del ámbito competitivo?

–Tengo una vida muy tranquila. Me gusta mucho la naturaleza, llevar a cabo planes de ocio con mis amigos, ir al cine y en verano salir a cenar. No mucho más, siempre tengo que estar vinculada al deporte.

-¿Cómo define la situación actual del boxeo femenino?

–En mis inicios el panorama era desolador. En pocos años estoy viendo el crecimiento a la par que consigo los títulos mundiales. La visibilidad que me están dando muchos medios supone un estímulo para relanzar este deporte.