La vida, y su cuerpo, le han dado a Jorge Javier Vázquez un toque de atención. Él, uno de los presentadores más famosos de la televisión, y con más trabajo (compagina Sálvame, el Deluxe, GH Dúo y Límite 48 horas con su faceta como actor y empresario), dio un susto a todos el lunes cuando se conoció su ingreso en un hospital, lo que había provocado que el domingo tuviera que suspender su función. Las especulaciones comenzaron a circular por las redes sociales. ¿Estaba siendo Jorge Javier víctima del estrés ocasionado por su ajetreada vida profesional? Decían que se había sentido mal y había sido ingresado de urgencia, pero horas más tarde ya se hablaba de unas pruebas médicas y una operación de urgencia. Ahora el propio Jorge Javier, y un parte médico emitido por el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid, han confirmado lo ocurrido: sufrió un ictus del que, milagrosamente, parece estar recuperándose, pese a que empezó a encontrarse mal el martes de la semana anterior y no acudió al médico hasta el sábado.

Vázquez explica todos los detalles de una semana que podría haber terminado de forma trágica en su blog en la web de Lecturas. Aunque se encontraba mal desde el martes, con un dolor de cabeza que él achacaba al cansancio, el periodista, que hizo el GH Dúo del jueves ya con mucho dolor, no ingresó al hospital hasta el sábado al mediodía. Una vez allí, le hicieron un escáner donde ven una mancha pequeña en el cerebro que podría ser un problema bascular congénito, aunque descartan que sea un tumor. Eso sí, la recomendación es que se haga una resonancia y quedarse ingresado unos días. Es el lunes cuando, tras otra resonancia, detectan una mancha de sangre que sería la que le está provocando el dolor y deciden operar.

Cabe señalar que precisamente un tumor acabó con la vida de su padre hace unos años y que, en la dura confesión que hace en Lecturas, Jorge Javier reconoce que, pese a no sentir miedo, lo que más le ha preocupado estos días era cómo se tomaría la noticia su madre. Se da la circunstancia de que el presentador fue operado el mismo día, justo 24 años después, de la intervención que no logró superar su padre.

Jorge Javier también revela que Paco, su ex pareja con quien rompió hace un año tras diez años de convivencia, no se ha separado de él desde el sábado pese a que no se veían desde que lo dejaron. Con cierto humor macabro, cuenta que antes de su intervención llegó incluso a grabar un vídeo por si algo salía mal, porque no le había dejado nada en su testamento. Adrián, uno de los creadores de La fábrica de la tele, así como Cristina, Patricia y Alberto, de la misma productora, también estuvieron junto a él en este difícil trago.

Al parecer, el motivo por el que no ha contado nada antes era el de esperar 48 horas después de la operación, cruciales en una dolencia de estas características, ya que en algunos casos puede llegar a repetirse la hemorragia. El médico le señaló, tras la intervención, que había sufrido un ictus y que las consecuencias podrían haber sido dramáticas. "A partir de ahora me toca descansar. Recibir la visita de mi madre y de mis hermanas que las han pasado canutas en Badalona. Y, sobre todo, vivir. Podría haber pasado, pero no me ha sucedido nada. No quiero perder el tiempo pensando en lo que pudo haber sido. No. Sólo quiero pensar en cómo estoy: vivo", relata en primera persona en su blog tras volver a nacer.