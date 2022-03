Juana Martín: "no sé cómo hemos sobrevivido estos años"

La Serrería Belga es el escenario de esta tarde para la exhibición de los modelos de la diseñadora cordobesa Juana Martín en el evento Madrid es Moda, en el entorno de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. En esta muestra de la modista se revela su trayectoria y el trabajo también de su equipo a lo largo de este tiempo. Tras su reciente desfile en Córdoba, Juana valora este proyecto antológico en Madrid compartido con otras figuras españolas de primera línea.

-Venimos de unos días muy duros por el el desfile del viernes. Esta retrospectiva de toda la carrera es un honor. Son 20 trajes que resumen mi labor y los profesionales que han estado a mi lado. Se proyectará un vídeo

-Un homenaje que llega tras los dos años de pandemia, de menos bodas, supresión de fiestas.

-Hay sido una época. Dañina. No sé cómo hemos sobrevivido a estos años. Ha sido por la fortaleza, la reinvención. Deseamos volver a tener las fiestas de siempre y todos tienen muchas ganas. Esperamos que las podamos disfrutar en este año.

-¿Se ha recuperado el mercado nupcial?

-Hay tantas personas a la espera de cumplir su sueño que las bodas se pueden multiplicar por tres. En septiembre pasado se notó mucho el aumento de celebraciones, siguió hasta noviembre y la sexta ola fue otro mazazo del que esperamos recuperarnos.

-Vuelve la moda flamenca ¿qué propone en este reinicio?

-En el último desfile, en el Alcázar de Córdoba, llevábamos el número de nuestro reinicio: 23.01. Han sido 23 años y ahora el de la recuperaciones. Sigo concibiendo unas flamencas personales, muy especiales. Les gusta el minimalismo sin renunciar a las líneas tradiciones. Es una raya muy fina. Gozamos de un traje regional con vida propia. Fui pionera en volúmenes, en la forma de volantes. Yo mantengo la línea y soy fiel aunque me reinvente y reinterprete. Son trajes de calidad y con un sello de distinción.

-Usted es firme con el lema "menos es más".

-Si, si un traje de flamenca tiene volumen ha de lucir menos complementos. Es cuestión de equilibrio.

-Y lo traslada a su moda nupcial

-Mis novias tienen la sutilidad de la elegancia con sencillez. Y en mi taller hacemos también sudaderas, prêt-a-porter, alta costura. Una marca para todas las ocasiones.

"Los tejidos te hablan, los escuchamos. Analizamos lo que nos piden. Los vestidos y las telas tienen una vida propia"

-¿Puede aumentar su equipo con la nueva demanda?

-Eso espero. Cuento con compañeras con años de trayectoria, se me jubilan dos, y se van sumando estudiantes que necesitan de esa experiencia. La persona que ya tiene entre 55-60 años enseña a la que entra y podemos contar por fin con gente nueva. Aquí no tenemos vínculos de trabajadora-jefa, tenemos armonía de familia. He tenido suerte con todas las mujeres que han trabajado conmigo: Antonia Abogayo, Toñi Montero, Pruden Paqui, Loli, Antonia, Manuela, Lali, han sido modistas mías aunque ya no estén en mi taller y todas estuvieron en el desfile del viernes.

-¿Cómo es ese trabajo previo antes de tomar las tijeras, cuando el diseño está sobre el papel?

-Los tejidos te hablan, los escuchamos. Analizamos lo que nos piden. Los vestidos y las telas tienen una vida propia. Hay que escucharlas. Me gusta estar abierta a nuevas tendencias, siempre estamos investigando pero también tenemos presente todo lo que es medio ambiente y sostenibilidad en la moda. Siempre estamos trabajos en tejidos que se amolden, hacemos pruebas, consultamos con proveedores, estampamos, buscamos siempre lo más apropiado. La mejor forma de investigar es probar.