Kiko Rivera agradece en primera persona el apoyo ante su ictus

Han sido 24 horas con incertidumbre aunque el bajo grado de intensidad del ictus sufrido por Kiko Rivera hacía albergar esperanza de una pronta recuperación. El dj ha superado la situación crítica y se encuentra "estable" tras un día de observación por el equipo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado desde la madrugada del viernes.

En la tarde de ese día Irene Rosales, esposa del hijo de Isabel Pantoja, había tranquilizado a la familia y a los medios explicando que todo se hallaba bajo control aunque había sido horas muy difíciles. Rivera se había sentido mal tras la siesta del jueves por la tarde y a medida que se acrecentaba su malestar acudió a un centro privado que lo derivó de forma inmediata al Virgen del Rocío.

Pasados los peores momentos Kiko se encuentra en planta y ha transmitido tranquilidad a través de su perfil en instagram. Por ahora no va a poder hablar con el móvil para mantener la mayor relajación posible, nervios que habrían aflorado cuando supo la intención con su distanciada madre de que deseaba ir a verle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta, un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón".

"Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa. Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y, si Dios quiere, prontito estoy al 100%", ha agradecido y asegurado, acompañando con una foto de su mano aseverando que todo va OK.