Kiko Rivera expulsa a los reporteros: Isabel Pantoja no irá a verle

"Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa". Es la frase de airada queja lanzada por Kiko Rivera al cabo de cumplirse 24 horas de que fuera dado de alta del sevillano Hospital Virgen del Rocío. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra en la casa familiar en Castilleja de la Cuesta, con su esposa, Irene Rosales, al lado, pero sin recibir ninguna visita que altere el reposo absoluto tras haber sufrido en la madrugada del viernes un peligroso ictus.

Los fotógrafos están al quite y medios televisivos están presentes con sus reporteros a la espera de que Isabel Pantoja, distanciada desde hace meses con su hijo, acuda a verlo tras haber sufrido la dolencia. Kiko insiste en aclarar que no está previsto que ni su madre, ni su hermana, Isa Pantoja, están previstas que vayan a verle. "Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar", suplica Rivera.

"Sólo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor", añade el dj.

Avisa de que su madre ni está ni se le espera. "Mi madre no va a venir y mi hermana, muchísimo menos, así que déjenme recuperarme", ha anunciado. Ambas están a poco más de cien kilómetros de la casa de Kiko. Isabel Pantoja estaría en la finca de Cantora e Isa P. en su hogar de El Puerto de Santa María. Al menos con la madre se habría comunicado por teléfono pero no tendrían previsto verse.