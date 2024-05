Lara Dibildos olvida a Cándido Conde-Pumpido con un modelo de 38 años

El amor vuelve a llamar a la puerta de Lara Dibildos. Tras finalizar su relación sentimental con Cándido Conde-Pumpido, la actriz le ha dado una nueva oportunidad al amor de la mano de Carlos Maturana, un modelo de 38 años con pasado en la televisión. Según Informalia, ambos se están conociendo y la relación marcha viento en popa a toda vela.

“Desde hace semanas, pasean juntos y en actitud muy cómplice por el centro de la capital y han acudido juntos a varias fiestas de amigos”, publica el citado medio. De esta forma, la hija de Lara Dibildos ha olvido a Cándido Conde-Pumpido, que está haciendo frente a varios problemas con la justicia.

¿Quién es Carlos Maturana? Se trata de un modelo granadino de 38 años, es decir, 14 años menor que Lara Dibildos (52). El joven es un amante del deporte y los viajes. Aunque Carlos no cuenta con la relevancia social de su actual pareja, el joven se proclamó vencedor de un concurso de belleza masculino que le abrió las puertas de la televisión. Después de ser elegido Míster Universo Mundial en una gala celebrada en Lima (Perú), dio el salto a Mujeres y hombres y viceversa para ser el tronista del programa.

Maturana, que tiene sus redes sociales privadas y apenas cuenta con 6.000 seguidores en Instagram, lleva varios años instalado en el anonimato hasta ahora que se ha conocido su romance con Lara Dibildos, que ha recuperado la sonrisa después de un año difícil en el que ha tenido que sobreponerse al fallecimiento de su madre, Laura Valenzuela.

El nombre de Carlos Maturana ha estado relacionado con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. La colaboradora de Así es la vida ha negado que mantuviera ninguna relación con el modelo. “Yo ya no puedo estar en todos los sacos, de verdad. He visto a este chaval una vez en mi vida hace 150 años, que no sé por qué salió este rumor. Es la expareja de una amiga mía. Jamás en mi vida he tenido nada con esta persona y por favor que se me deje de relacionar ya”, ha aclarado.