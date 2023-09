Lluvia de rupturas en ‘La isla de las tentaciones 6’

No sabemos si se les acabó el amor de tanto usarlo, como cantaba Rocío Jurado, o que les ha podido ocurrir, pero Elena Adsuara y Yeremy Pino han decidido poner el punto y final a su historia de amor. En las últimas semanas los rumores de ruptura sobrevolaban sobre la joven pareja y ha sido una de las compañeras de Elena en La isla de las tentaciones, Naomi, la que ha confirmado la ruptura.

El romance de la influencer y el futbolista canario del Villarreal salió a la luz pública cuando aún se estaba emitiendo La isla de las tentaciones en Telecinco. Se filtró una foto de ambos por separado en Disneyland París que desvelaba que entre ambos existía algo más que una simple amistad. Elena tuvo que abandonar el reality por las continuas infidelidades de David, la pareja con la que entró en el programa y que sucumbió ante los encantos de María Aguilar, conocida cariñosamente como la Pamela Anderson malagueña.

Elena, una de las grandes sufridoras de La isla de las tentaciones, se repuso de su abrupta ruptura en el programa conociendo a Yeremy Pino. El futbolista internacional por España se convirtió en su paño de lágrimas y su relación parecía sacada de un cuento de hadas.

No obstante, los rumores de una crisis de pareja finalmente han derivado en una ruptura definitiva, tal y como ha contado Naomi Asensi, un de las personas que mejor conoce a Elena. En el programa En todas las salsas de Mtmad, Naomi ha explicado todo lo que sabe sobre la ruptura de Elena y Yeremy. “Dentro de lo que sé, llevo hablando con Elena mucho tiempo, porque las dos estábamos en un momento crítico. Cuando ella vio que yo anuncié mi ruptura, me llamó. Ella no quiere dar detalles ni quiere dejarlo mal, él también tiene una imagen. A ella se le relacionó con un chico porque fue al cine, y el chico es su hermano”, ha aclarado.

La que fuera pareja de Adrián Blanch no ha querido dar muchos detalles pero ha dejado caer que la culpa de la ruptura sería del jugador canario. “Que sepamos, no ha habido terceras personas, por parte de ninguna. En mi opinión, él ha tenido la culpa. A mí no me gusta Yeremy para Elena”, ha sentenciado.