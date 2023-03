Lucía Rivera lo confiesa en su libro: no tragaba a Eva González

La expectación alrededor de Lucía Rivera crece por momentos. Su primer libro, Nada es lo que parece, nos acerca a su vida más personal. Gracias a la publicación hemos conocido que la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha sido víctima de malos tratos físicos y psicológicos por parte de dos de sus exparejas. Se trata de unos relatos de especial dureza que se combinan con sus problemas alimenticios, el bullying que sufrió de pequeña debido a su delgadez y cómo ha sido la relación con su padre y Eva González, entre otros temas.

En este sentido, Nada es lo que parece aporta mucha luz al asunto. Lucía vino al mundo en septiembre de 1998. Tres años más tarde, Blanca Romero, su madre, contrajo matrimonio con el diestro, que no tuvo ningún reparo en adoptarla de manera legal y darle sus apellidos. En 2004 su madre y Cayetano pusieron fin a su relación, lo que trajo consigo un distanciamiento de la relación que mantenía con su padre.

La modelo ha contado detalles de esa etapa de su vida, donde su relación con Cayetano se fue enfriando poco a poco. “Sé que al principio y a su manera, mi padre lucho por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer quien, al principio, para disgusto solo disimuló su desagrado hacía mí”, ha señalado la influencer lanzando una indirecta hacia la figura de Eva González, la mujer con la que su padre se casaría en el año 2015.

Uno de los capítulos del libro que más dará que hablar en la crónica social se titula Familia. En sus páginas, la modelo reconoce que no le gustó que su padre volviera a casarse. Por aquella época su vida comenzaba a complicarse, debido a una relación tóxica con una persona que consumía drogas.

El nacimiento de su hermano Cayetano supuso un soplo de aire fresco para la relación padre e hija. El hijo del diestro y la presentadora de televisión habría un nuevo escenario que Lucía Rivera no iba a desaprovechar. La influencer dejó atrás las rencillas personales y fue a conocer a su hermano con una caja de regalos. “Aunque he crecido encerrada en el que dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido”, ha explicado en las páginas del libro. Con estas palabras, Lucía ha dejado claro que no tragaba a Eva González, y quizás ese ha sido uno de los motivos que ha propiciado el acercamiento que ha tenido en los últimos tiempos con su padre, Cayetano Rivera.