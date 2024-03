Todo sobre el espectáculo del Mago Yunke en el Martín Carpena de Málaga

El Mago Yunke, triple campeón mundial de magia, presenta Hangar 52, un espectáculo de magia de gran formato que aterriza en el Palacio Municipal de Deportes José María Martín Carpena, de Málaga, los días 23 y 24 de marzo.

-Llegas a Málaga en el mes de marzo con su gira 2023-24 de Hangar 52, ¿En qué consiste este espectáculo? -Es magia de autor y de gran formato, de los más grandes de toda Europa. Es una magia creada por mí, lo que lo diferencia del resto de espectáculos de magia. Contamos secretos jamás contado de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la gran muralla china e incluso aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. Es un compendio de situaciones que suceden en un hangar. Es un show con mucho ritmo y variado. Tengo muchas ganas de estar en Málaga.

-¿Por qué está considerado como el mejor espectáculo de magia a nivel internacional? -Los Mundiales de Magia se celebran cada tres años. El último Mundial fue en Canadá y allí logré el título de mejor mago del mundo. Por ello, durante tres años estoy considerado como el mejor mago del mundo. Significa un reconocimiento dentro del mundo de la magia y de los medios de comunicación. Dentro del mundo de la magia es un premio complicado de valorar. Lo mejor es que vengan y disfruten del espectáculo. En Hangar 52 el público deja a un lado sus teléfonos y pueden vivir un espectáculo único en vivo y en directo.

-Además de Málaga, ¿podremos verle en algún otro lugar de Andalucía? -Más adelante volveremos. Estamos organizando la gira y cerrando fechas. Seguramente estemos en Sevilla y Granada, pero a día de hoy no está confirmado por el tema del espacio. El espectáculo necesita grandes espacios para su puesta en escena (pabellones y carpas).

-La mayoría de la gente piensa que la magia es un ámbito reservado al público infantil. ¿A quién va dirigido Hangar 52? -Hangar 52 está dirigido a todos los públicos. La gente que me conoce de haberme visto en televisión ya sabe lo que hago porque hemos hecho más de 70 programas en El Hormiguero. Son juegos de magia de mucho impacto, pensados de una forma muy moderna y tiene mucha riqueza visual. Toda la magia que hacemos está creada desde cero. O los ves aquí o no los puedes ver. Poco a poco voy mejorando el espectáculo porque siento mucha pasión por la magia. En cada representación del espectáculo hago mínimo dos mejoras. Hangar 52 es un traje hecho a medida.

-¿Le queda algo por hacer en el mundo de la magia o tiene alguna espinita clavada? -Después de esta entrevista creo que lo tengo todo (risas). Mi vida siempre ha consistido en cumplir sueños. Al final vas dando pasos y encontrando nuevas motivaciones. Cada vez que me subo al escenario lo doy todo. Y sentirte agradecido porque tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta.

-¿Qué se siente cuando se sube a un escenario para hacer magia de autor ante miles de personas? -La sensación es muy bonita porque desde pequeño he soñado con ser mago. El hecho de subir al escenario, recibir los aplausos y sentir en vivo la emoción del público es muy gratificante.

-De no haber sido mago, ¿a qué se hubiera dedicado? -Hubiese sido técnico de sonido. Me formé en esa materia, aunque no he llegado a ejercer. Siempre me han gustado los estudios de grabación y las mesas de sonido, pero gané pronto un premio nacional y ya me centré en la magia.