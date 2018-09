Manuel Carrasco se casa por sorpresa en Cádiz

Tras tener una hija, Chloe, con Almudena Navalón, Manuel Carrasco y su pareja han decidido dar un paso más en su relación y se han casado por sorpresa en Cádiz. Los novios eligieron una impresionante finca privada, El Cañuelo, ubicada en la localidad de Bolonia, una propiedad con 5.000 metros cuadrados de jardín. Alejandro Sanz, Pablo López y Pastora Soler, entre otros, fueron algunos de los invitados famosos al enlace, que pasó totalmente desapercibido por la alta seguridad que rodea este sitio. Aparte de la música, por supuesto, la gran protagonista de la ceremonia fue la pequeña Chloe, de tan sólo un año de edad.

El cantante y la periodista, que llevan ya más de cinco años de discreta relación, han reunido a sus familiares y amigos íntimos en Cádiz para que sean testigos de su gran día. Para no llamar la atención ni generar expectación en esta localidad costera, los anfitriones pusieron a disposición de los cien invitados dos autobuses en los que desplazarse hasta este recinto. La ceremonia y el posterior banquete se celebró allí, y se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Manuel y Almudena están tan encantados con su niña que no descartan darle pronto un hermanito. "Creo que no se quedará ahí la cosa, me gustaría volver a ser padre", comentaba el artista recientemente. De momento, han formalizado su relación.