María Castro agranda su familia con el nacimiento de Emma

La actriz María Castro, que hace apenas un mes tuvo que dejar de manera momentánea la serie La Promesa, acaba de dar a luz a su tercera hija, Emma. La intérprete ha compartido el nacimiento de la pequeña a través de su cuenta de Instagram con una entrañable fotografía que derrocha la felicidad del momento.

“¡Bienvenida al mundo, Emma! Ahora sí, siento que estamos todos. Estamos justo con los que siempre he soñado, y con las que José también decidió sumarse a este sueño, subiéndolas a las tres en nuestro barquito de vida que os aseguro que hoy va cargado de emociones, de sueños por vivir, y de amor, de mucho amor. ¡Emma! Ya estamos los cinco. Aunque ya llevamos meses sintiéndolo así e imaginándonos la vida contigo. Y como siempre me ha pasado, desde que cada una de ellas ha llegado a nuestras vidas, casi desde el minuto uno, me ha costado recordar el día a día de antes de, o imaginar cada paso sin ellas”, ha comenzado diciendo.

La actriz ha querido acordarse del resto de sus hijas en la publicación. “Teníamos a Maia, que entre otras cosas preciosas, significa la que cuida y os aseguro que no puede ejercer mejor su papel. De hecho cuida de más, que hasta padece la pobre a veces. Luego llegó Olivia, que como su nombre indica viene del olivo, árbol de la paz y para eso llega a la familia, para pacificar. Y a ver, ella es de decir las cosas claras y sin rodeos, vamos que el ímpetu lo tiene, pero también tiene la capacidad de poner soluciones a todos los problemas, soluciones de niña, pero soluciones al fin y al cabo. Y eso, de siempre, fomenta la paz”, ha asegurado.

Por último, ha vuelto a mencionar a la recién nacida, cuyo nombre es elección de su hija Maia. “Y ahora Emma, mujer valiente, luchadora, guerrera y defensora. Pues la verdad es que aunque lo eligió Maia, nos parece el nombre perfecto, para completar las tres supernenas, y formar así el tresillo de nuestra familia”, ha añadido.

La intérprete gallega ha agradecido la atención recibida por parte del personal sanitario. “Esta niña es premio a la perseverancia, y está aquí gracias al saber hacer y mimo de cada uno de vosotros”, ha señalado.

María Castro y el actor y bailarín José Manuel Villalba contrajeron matrimonio en 2018. Su relación sentimental comenzó en 2013, cinco años antes del enlace. Fruto de su amor han nacido sus tres hijas: Amaia, Olivia y la pequeña Emma.