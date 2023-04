Marta Riesco explota y cuenta el drama de su ruptura en Instagram: "¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?"

Aunque Marta Riesco y Antonio David Flores nos tenían acostumbrados a su idílica vida en redes, parece que la bomba ha explotado en la pareja y han optado por romper la relación. y es que ha sido la propia excolaboradora de Telecinco la que, a golpe de historia, ha retransmitido casi en directo el punto y final de un romance que ya empezó con mal pie.

Riesco, asidua a las redes sociales, compartía durante el día varias imágenes de las que nadie podía deducir el drama que vendría posteriormente. La que fuera miss Segovia compartía su outfit, como de costumbre, para dar paso posteriormente a tres historia que dejaban totalmente descolocados a sus seguidores.

"¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?", escribía Marta en un texto junto a un video paseando a su perro, en plena noche. Un mensaje enigmático que continuaría después.

"Quiero contaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". De esta forma, la que hasta entonces había sido pareja de Antonio David, anunciaba oficialmente el fin de su relación, apuntando directamente como culpable a la hija de este, Rocío Flores.

Este mensaje ha dejado boquiabiertos a los seguidores de ambos, quienes han observado durante meses cómo Marta escribía constantemente mensajes de cariño a la nieta de Rocío Jurado.

Pero el drama continuaba, y es que el hilo de mensajes finalizaba con un texto en el que, junto a la foto de las que parecen ser sus maletas, escribía: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

Por el momento, ni Rocío flores ni Antonio David se ha pronunciado sobre lo ocurrido. De hecho, el ex de la colaboradora de televisión sigue manteniendo las fotos de ambos en Instagram.