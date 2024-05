El cambio radical de Martínez-Almeida: de no parar en casa a tener la nevera llena

José Luis Martínez-Almeida ha repasado la actualidad política en Espejo Público junto a Susanna Griso. El político del Partido Popular ha dado su opinión sobre la crisis diplomática entre Argentina y España tras las declaraciones de Javier Milei en un mitin de Vox. Esa cuestión y otras tantas del panorama político no era suficiente para Susanna Griso que ha indagado en su nueva vida con Teresa Urquijo, con quien contrajo matrimonio el pasado 6 de abril.

☕Hoy José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_), alcalde de Madrid, de toma un café con @susannagriso 🗣 Sobre la crisis con Argentina: "Se ha producido una sobreactuación por parte del Gobierno"📲 #CaféAlmeida Y seguirlo en directo aquí ➡ https://t.co/lj6RNTdyOI pic.twitter.com/SFtdZ6b2al — Espejo Público (@EspejoPublico) May 20, 2024

La presentadora de Espejo Público se ha interesado por los comienzos de su vida de casado, una circunstancia que ha cambiado algunos hábitos del alcalde de Madrid. “Ayer fui a hacer la compra. Es muy agradable lo de ver la nevera llena, porque lo mío no era una nevera, era un desierto. Entonces, ayer fui a la compra. Me estoy adaptando, que no es fácil tampoco después de 49 años. Tiene que tener Teresa más paciencia de la que tengo yo, desde luego, porque al final las manías se van acumulando con el paso del tiempo. Pero bueno, muy ilusionado y muy feliz. Cuando me dan la enhorabuena, digo que sí, que me la den a mí porque a ella no lo tengo claro”, ha bromeado.

La periodista catalana se ha sorprendido al conocer que Martínez-Almeida apenas comía en su casa. “Muy poco, la verdad, muy poco, y lo que comía no era demasiado sano ni recomendable, así que me viene muy bien y mi salud lo va a agradecer". El político madrileño ha reconocido que su nueva vida ha cambiado sus rutinas. “Estoy más tiempo en casa. Al final, cuando uno está soltero y tiene eventos por la noche, es muy difícil decir que se va a casa porque al final nadie le espera, pero ahora ya lo digo”, ha explicado.

.@AlmeidaPP_ ,tras su boda con Teresa Urquijo:🎙"Teresa tiene más paciencia que yo porque las manías se acumulan con el paso del tiempo"#CaféAlmeidahttps://t.co/harMENMs1l — Espejo Público (@EspejoPublico) May 20, 2024

Susanna Griso le ha preguntado sobre una futura paternidad junto a su mujer, Teresa Urquijo. El alcalde de Madrid quiere ser padre, aunque no establece una fecha concreta para cumplir ese deseo. “Pronto o tarde, a mí me gustaría ser padre. Esas cosas ya que sean cuando tengan que ser, pero a mí me gustaría ser padre, desde luego, y a ella también le gustaría ser madre. Así que esperemos que pueda ser pronto, tarde o en el medio plazo, pero que sea”, ha zanjado