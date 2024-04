El beso de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en un elegante día de boda

Aunque no fue el día radiante primaveral para una jornada nupcial, la distinción ha sido el denominador común de la boda del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, la primera vez en la historia reciente en la que un regidor madrileño se desposaba estando en el cargo. Con un vestido que homenajeaba a su madre y a su abuela, llegaba al altar de la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, la novia, la abogada Teresa Urquijo, descendiente del rey Alfonso XII. Don Juan Carlos y sus hijas Elena y Cristina estaban en un lugar destacado en el interior del templo del madrileño barrio de Salamanca donde pasado el mediodía se daban el sí quiero los contrayentes. Al filo de la una de la tarde se producía el caso beso en la mejilla del novio a la novia entre los centenares de curiosos que se agolpaban en las aceras de la iglesia.

El novio llegó al altar del brazo de su hermana mayor, Casilda, como madrina y el padrino fue el padre de la novia, el directivo, Lucas Urquijo. Junto a la novia, su madre, Beatriz Moreno y Borbón y Teresa de Borbón-Dos Sicilias, prima de don Juan Carlos. El vestido que lucía era con los tejidos bordados que llevaron ellas en sus respectivas bodas (en 1961 y 1995).

La celebración de José Luis Martínez-Almeida ha reunido a los dirigentes populares, encabezados por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y su esposa Eva Cárdenas. Había expectación en torno a la presidenta madrileño, Isabel Díaz Ayuso (vestida por Vicky Martín Berrocal), que acudió sola, sin su pareja, Alberto González, en el ojo del huracán por sus negocios. Los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla y León, Murcia y Galicia acompañaron también al alcalde Madrid (el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, permaneció en Sevilla con motivo de la final de la Copa del Rey). Entre los barones del PP el único que queda soltero es, por cierto, el dirigente murciano, Fernando López Miras.

El ex presidente José María Aznar y su esposa, Ana Botella, accedieron al templo, como los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo (la más elegante entre las invitadas, de Devota & Lomba), la empresaria Carla Pereyra (vestida por IQ Collection), esposa de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, o el presidente del club, el productor Enrique Cerezo.

Al llegar al templo Martínez-Almeida atendía a los medios señalando que aunque era uno de los días en que se encontraba más nervioso en toda su vida, era también "el mejor día" y sentía el afecto de la gente y de tantos amigos. El alcalde, con 48 años, ha encontrado su gran amos ahora. La primera foto de la pareja fue en las pasadas fiestas de San Isidro. Ella tiene 27 años. El banquete y fiesta es en la finca El Canto de la Cruz, en la localidad de Colmenar Viejo, propiedad de la familia materna de la novia.

Otros dos ex alcaldes madrileños, Alberto Ruiz Gallardón y José María Álvarez del Manzano, estuvieron presentes junto al miembros del actual equipo de gobierno, la secretaria general popular, Cuca Gamarra, o la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Martínez-Almeida ya resumió con era esta nueva etapa vital junto a Teresa Urquijo: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", proclamó en el anuncio de su noviazgo en las redes sociales. Y desde este sábado afronta su vida en común con las bendiciones de sus 500 invitados.