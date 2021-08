Meghan Markle, 40 años y regreso a Hollywood como empresaria

Meghan Markle ha cumplido 40 años en su regreso a Estados Unidos, instalada junto a su marido, el príncipe Enrique, alejados de los compromisos de la familia real y enfocados en una actividad empresarial y cultural, como productores audiovisuales, aprovechando su influyente posición. La duquesa de Sussex, conocida durante tantos años por su papel en la serie de abogados Suits, ha recibido la felicitación de Buckingham para un día de celebración íntima.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX