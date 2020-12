Melania Trump se despide de la Casa Blanca por Navidad

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha presentado la decoración navideña de la Casa Blanca, tres meses después de criticar que le tocara desempeñar este papel, aunque esta será la última vez que lo haga después de que su marido, el presidente Donald Trump, perdiera los comicios de noviembre.

La primera dama publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se la ve admirando la ornamentación colocada en la mansión presidencial, acompañado del mensaje: "Durante esta época especial del año, estoy encantada de compartir America the beautiful (EE.UU, el bello, el tema de este año en la decoración) y rendir tributo al esplendor de nuestra gran nación". "Juntos celebraremos esta tierra a la que estamos orgullosos de llamar hogar", afirma Melania.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL