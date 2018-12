Michelle Jenner espera su primer hijo

Siguiendo el ejemplo de otras actrices, Michelle Jenner ha confirmado su embarazo en un photocall, en su caso del estreno de su última película con Dani Rovira como compañero, Miamor perdido. La noticia de que iba a ser madre circulaba desde hace tiempo por los medios de comunicación, aunque hasta ahora no ha sido que la propia protagonista lo haya corroborado. "Estoy feliz, muchas gracias", ha asegurado a los periodistas, para luego añadir que no le importa si lo que viene es niño o niña con que venga bien.La intérprete catalana, que no para de trabajar en cine y televisión, sale desde hace unos años con un chico de identidad desconocida al que conoció tras su ruptura con el cantante Leiva, con el que estuvo durante bastante tiempo también. Con un holgado vestido negro de volantes que dejaba entrever ya sus primeras curvas premamá, Michelle encandiló a los presentes con su naturalidad y simpatía. La actriz tendrá a su primer hijo en la primavera de 2019.