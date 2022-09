Mirka Vavrinec, la extenista que lleva media vida junto a Roger Federer

Roger Federer, o lo que es lo mismo, uno de los mejores tenistas de la historia ha anunciado su retirada. El deportista helvético ha desarrollado una carrera impoluta que le ha reportado 20 títulos de Grand Slam, además de un profundo respeto de sus compañeros de profesión y del mundo del deporte, en general. En sus éxitos deportivos ha jugado un papel fundamental su mujer, Mirka Vavrinec. El propio tenista lo aseguraba hace unos años en una entrevista. “Si mi esposa me dice que pare, lo dejo ya sin ningún problema. Por ella sigo. Si no, haría tiempo que lo hubiera dejado”, manifestaba.

En ese sentido, guarda un paralelismo evidente con el que ha sido su gran rival durante las últimas décadas, Rafa Nadal. Ambos han desarrollado una vida sentimental estable en la que se ha sustentado gran parte de sus éxitos deportivos. Tanto Xisca como Mirka Vavrinec han sido dos pilares esenciales, que han tenido que luchar contra diferentes obstáculos, entre ellos la gran cantidad de tiempo y viajes que implica ser un tenista de tal calibre. Unas exigencias que han contado con el apoyo y beneplácito de ambas esposas. Además, Mirka Vavrinec fue tenista profesional, llegando a alcanzar el puesto 75 del ranking WTA. Tuvo que dejar el tenis en 2002 por las constantes lesiones que padeció.

La historia de amor entre Mirka Vavrinec y Roger Federer comenzó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Ambos acudieron a la cita para competir sin saber que esas Olimpiadas marcarían un antes y un después en sus vidas. Sidney fue testigo de excepción de su primer beso. Pero su relación no terminaba de agradar al círculo más cercano del tenista que consideraba que con 18 años debía permanecer sin novia. “Preguntó a todos si debía estar con Mirka. Todos le dijimos que no lo hiciera, que era muy joven, que mejor seguir libre. Roger no estaba emocionalmente formado”, desveló el que fuera su entrenador en aquella época, Sven Groeneveld. Finalmente el paso del tiempo ha dejado claro que el tenista acertó cuando hizo caso omiso a los consejos de su técnico. “No nos hizo caso y tomó la mejor decisión de su vida”, aseguró Groeneveld.

Mirka Vavrinec es natural de Eslovaquia. Cuando inició su relación con Federer, el tenista suizo no había conseguido ningún título de Grand Slam. Desde su retirada se centró en la carrera de Federer. Ella ha sido la encargada de gestionar la imagen y la marca Roger Federer, que encontró a la mejor relaciones públicas en su propia familia. En su día, el Daily Mail publicó que ella decidía la ropa que llevaba el tenista y todo lo relacionado con su look. En el inicio de su relación llegaron a insinuar que controlaba en demasía la vida del tenista. Si echamos la vista atrás, los éxitos de Federer son indiscutibles así como el papel que ha desempeñado Mirka en todos ellos. Su rostro serio y concentrado ha sido una constante en las canchas.

La pareja contrajo matrimonio en 2009. Tienen cuatro hijos en común que curiosamente son dos gemelas y dos mellizos: sus hijas Myla Rose y Charlene Riva; y sus hijos Lenny y Leo. “Formar una familia era algo que siempre quise cuando conocí a Mirka. Mi vida cambió completamente y es lo mejor que me ha pasado”, afirmó Roger.