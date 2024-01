¿Qué fue de Olvido Hormigos?, la concejala que saltó a la fama por una infidelidad

En agosto de 2012 un vídeo íntimo de Olvido Hormigos con un futbolista se hizo viral. Podría entenderse como un despiste si la protagonista del vídeo no tuviera marido y dos hijos, además de ser concejala en el Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo). La difusión del vídeo le cambió la vida por completo. Doce años después, Olvido ha rememorado aquel acontecimiento en el programa de ¡De Viernes!, de Telecinco.

“No fui bien recibida y, desde el vídeo, fue muy injusto todo incluyendo mi paso por la televisión. Yo he hecho cosas de las que me arrepiento y me avergüenzo, pero sufrí mucho y todavía creo que lo sigo haciendo”, ha comenzado diciendo Olvido, que ha recuperado su puesto en el Ayuntamiento de Los Yébenes.

Hormigos pensaba que no se iba a enterar nadie de su desliz con un futbolista que le atraía físicamente. “Me siento culpable porque sé que mi familia ha sufrido mucho y ese daño no se puede volver atrás. No tenía necesidad. Tenía una familia bien, dos hijos y mi marido. No sé, había cumplido cuarenta, el chico me gustaba físicamente y pensaba que no se iba a enterar nadie. Y si se enteraba él sabía que me iba a perdonar”, ha asegurado.

La exedil de Los Yébenes está muy arrepentida y daría marcha atrás si fuera posible. “Daría lo que fuese por volver atrás. Por no relacionarme con ese chico, por no grabar ningún vídeo y por no darle a enviar. La gente puede pensar que he salido en televisión, he ganado pasta. No me sirve de nada. Por mucho que me digáis o que la gente lo vea de otra manera, yo siento vergüenza todavía”, ha admitido.

Hormigos ha recuperado su vida en Los Yébenes, alejada de los focos y de la televisión. Según su relato, en el pueblo ya no se habla de aquellos hechos, una situación que le ha ayudado para reintegrarse en el municipio. “Tengo que dar las gracias porque me siento muy bien. La gente actúa como si no hubiera pasado nada. Creo que si no fuera porque ahora lo estoy recordando, la gente lo tenía como olvidado. Me siento aceptada y en el ayuntamiento me han dado una oportunidad”, ha concluido.