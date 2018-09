Ortega Cano ya se ha casado

José Ortega Cano y Ana María Aldón se han casado en secreto. El ex torero y su pareja ya son marido y mujer. Ambos decidieron adelantar el 'sí quiero', previsto para el domingo en Sanlúcar de Barrameda, y se casaron el martes en Zaragoza ante un notario. La celebración con familiares y amigos, no obstante, se mantiene el domingo.

Tras firmar los papeles en el despacho del notario Honorio Romero, Ortega Cano y su ya esposa se acercaron a la Basílica de la Virgen del Pilar, según asegura El Heraldo de Aragón. La visita tiene que ver con la devoción que siente el viudo de Rocío Jurado hacia la Virgen, a la que visita siempre que puede. Además, su vínculo con la capital aragonesa se reforzó también durante los trece meses y medio que pasó en la cárcel de Zuera por el delito de homicidio imprudente en un accidente de tráfico a consecuencia del cual falleció Carlos Parra, de 48 años. El diestro triplicaba la tasa de alcohol en el momento del trágico suceso. El ex torero eligió la prisión zaragozana para estar cerca de Enrique Trebolle, su abogado, y durante ese tiempo, Ana María y José María, el hijo que tienen de cinco años, se trasladaron a Zaragoza. Precisamente el martes, el día en que se convirtieron en matrimonio, la pareja fue vista paseando por el centro de Zaragoza con algunos amigos, como el médico Carlos Val-Carreces y el abogado Trebolle.

Este domingo tendrá lugar la celebración en la finca El Maestre de Sanlúcar, entre amigos y familiares. A ella se espera la asistencia del pequeño José María, así como de los hijos de Ortega Cano con Rocío Jurado, José Fernando y Gloria Camila. La que no se ha pronunciado sobre si irá o no es Rocío Carrasco, aunque todo apunta a que no, debido a la mala relación existente entre la única hija biológica de 'La más grande' y su viudo.