Pantoja y Chabelita, la guerra que no cesa

Isabel Pantoja reaparecerá hoy. Por unas horas saldrá de Cantora para asistir a un evento publicitario del grupo dermocosmético Sesderma. La cantante amadrinará las nuevas instalaciones de la marca en Puzol, Valencia, un acto que dará comienzo a las siete de la tarde y se alargará hasta bien entrada la noche, ya que todos los asistentes que lo deseen podrán disfrutar de un cóctel seguido de una cena. Pantoja recorrerá la sede junto a numerosas personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo y la empresa, un momento que nos dejará las imágenes más esperadas de la tonadillera después de la comentada llamada que hizo el pasado viernes al programa Sálvame para poner punto y final a todas las polémicas que rodean a su familia.La cantante entró por teléfono en directo para hablar de la difícil relación que mantiene con su hija Chabelita y mostrar su descontento por la entrevista que la joven había concedido a la revista Lecturas, en la que afirma que su vida en Cantora era imposible y califica a su madre de “fría”. “Es muy triste no saber dónde está por la noche, a qué hora llegará, qué le pasará. Ese es el sufrimiento que yo tengo”, dijo, por su parte, la folklórica. “El problema es que no acepto la vida que ella ha tomado. Desgraciadamente, mi hija salió por la puerta a los 18 años, pero ya se había ido mucho antes. Y eso lo he sufrido yo, su madre”, añadió. Sus declaraciones hicieron tambalear los cimientos de Cantora, y varios días después, siguen dando mucho que hablar, aunque el círculo más cercano de Isabel, como Kiko Rivera e Irene Rosales, prefieren mantenerse al margen y guardar silencio. De hecho, el DJ entró en directo al programa de Telecinco para frenar la situación. “Está muy bien que te expreses, pero ya no es necesario. Hay que seguir como una familia unida, como somos. Porque aunque la gente crea que no, lo somos. Mamá, ya está, cuelga el teléfono en cuanto puedas”.Al margen de polémicas, la reaparición de Isabel llama la atención pues será la primera vez que se deje ver en un acto público desde su salida de prisión, en marzo de 2016. En estos dos años, se ha dedicado a su familia, asistiendo a la boda de su hijo o al bautizo de su nieta Carlota, y a reconducir su carrera artística.