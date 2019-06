Paquirri, Pantoja y las dos versiones del amor

En una historia hay tantas versiones como protagonistas. Y en ocasiones incluso más. Es el caso de la historia de amor de Isabel Pantoja y Paquirri. La de la cantante y el torero es una de las historias de amor más conocidas de nuestro país. Son muchos los que han hablado de la relación desde que comenzó hace casi cuarenta años. Isabel ha manifestado en alguna ocasión el amor hacia quien fuera su marido. Siempre ha dicho que fue el amor de su vida. Pero hasta este momento no había indagado mucho en cómo fueron sus comienzos. Ahora, con su presencia en Supervivientes, la viuda del torero le recuerda continuamente. Hace unos días habló de cómo se conocieron. Isabel relató un instante idílico, bonito e inolvidable. La artista y el torero tuvieron su primer acercamiento durante la Feria de Jerez en 1980. La concursante del reality de Telecinco ha contado que se acercó al hotel en el que se encontraba alojado Paquirri porque él quería conocerle. Según Pantoja el intermediario fue el fotógrafo Manolo Gallardo, que trabajaba para la revista ¡Hola!. Ha relatado que lo primero que le dijo Francisco Rivera fue “¿Tú eres la Pantoja?” y que quedó prendado con su belleza. Ha contado que a partir de ahí Paco quiso enterarse de donde eran los conciertos que ella tenía programados en los próximos meses y que fue de actuación en actuación para conquistarla.

Pero eso solo era su versión. Manolo Gallardo no ha dudado en acudir al programa Sálvame para contar cómo fue el encuentro según su vivencia. Coincide con Isabel en que el encuentro se produjo en un hotel de Jerez, pero en poco más. El fotógrafo ha asegurado que no fue Paquirri quien pidió conocer a la tonadillera. Ha afirmado que fue la cantante la que le siguió a él hasta el hotel del torero para conocerle y que no fue Paco el que insistió en que ella fuera hasta su alojamiento. De momento Isabel Pantoja no ha podido rebatir la versión de Manolo Gallardo puesto que se encuentra aislada en el reality show.

La estancia de Pantoja en Honduras está dando mucho de sí en lo que a su vida privada se refiere. La cantante ha abordado varias cuestiones que nunca antes había tratado ante las cámaras. Además de su primer encuentro con Paquirri ha hablado de cómo era como padre, como pareja, como amigo. Ha contado cómo se enteró de la cogida mortal del diestro. Ha relatado cómo fue quedarse viuda a una edad tan temprana y con un hijo tan pequeño. Y se ha pronunciado sobre Fran y Cayetano, los hijos que el torero tuvo junto a Carmina Ordóñez. De ellos ha dicho que siempre les ha querido mucho. Después de que Pantoja haya desvelado esto, Fran Rivera se ha pronunciado y ha dudado del cariño que Isabel le tenía a su padre.