Isabel Pantoja no ha tardado mucho en empezar a ganarse el generoso sueldo que le supone su participación en Supervivientes 2019 (hay rumores que apuntan en torno a los 90.000 euros) y apenas llegada al escenario del programa, en Honduras, ha protagonizado ya diversas peleas con el resto de participantes, lo que evidentemente ha acarreado la subida de audiencia del programa tanto en televisión como en redes sociales.

Cuando resulta que los espectadores de Supervivientes 2019 esperaban el primer roce entre la tonadillera y la periodista Chelo García Cortés, parece ser que el blanco de los rifirrafes de la Pantoja en Cayo Cochinos no será su ex amiga, con la que no se hablaba desde hacía cinco años, sino el resto de sus compañeros del equipo de los Piratas, los inmunes de estos primeros días.

Isabel ha protagonizado una sonada bronca con Carlos Lozano, en la que también se ha llevado lo suyo su ex, Mónica Hoyos. Precisamente en un directo durante el programa debate Conexión Honduras, la cantante inició una discusión con el presentador en la que se vivieron tensos momentos. El motivo, la defensa de Chelo García Cortés, a la que supuestamente criticaba Lozano. Para ello Pantoja utilizó la relación entre Lozano y Mónica Hoyos: "De momento le dices Moni o de momento le dices mi amor". A lo que Lozano repuso: "Mi amor te lo he dicho hasta a ti, pero no te lo diré más". "A mí no me has dicho 'mi amor' porque yo no soy amor tuyo", respondió la folklórica, visiblemente enfurecida. "Es mi forma de hablar", contestó Lozano. "No intentéis echar mierda, porque no la hay".

Lo curioso es que Pantoja y Lozano eran todo sonrisas en el aeropuerto de camino a Honduras; incluso se observó bastante complicidad entre ellos. Llegados a la isla, todo ha cambiado. La Pantoja pasó luego a mayores espetando a Lozano: "Tú no vales un duro", mientras Lozano amenazaba: "No digo lo que pienso porque si lo digo de verdad, será malo para ti". García Cortés terció acusando de vago en el grupo a Lozano, mientras otra concursante, la citada Mónica Hoyos, entraba en el diálogo y acababa también enfrentada a Isabel Pantoja.