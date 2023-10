Paris Hilton no aguanta más: no tolera que se metan con su hijo

Paris Hilton no se imaginaba la desagradable sorpresa que iba a venir de la mano de su maternidad. La empresaria dio la bienvenida el pasado mes de enero a su primer hijo, Phoenix Barron, un nombre que lleva en honor a su abuelo. El retoño, concebido por un vientre de alquiler, se ha hecho viral en las redes sociales a raíz de una fotografía. Y es que la última instantánea del hijo de la popular empresaria ha generado comentarios en tono despectivo y burlas por el aspecto físico del bebé.

Paris Hilton ha acompañado la fotografía del siguiente texto: "eres más querido de lo que se puede expresar en palabras”. En dicha imagen vemos a la heredera del imperio hotelero con su hijo en brazos. Los comentarios que han aflorado en las redes sociales guardan relación con el tamaño de la cabeza del pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

La respuesta de Paris no se ha hecho esperar. La madre de Phoenix Barron ha defendido a su retoño en varias historias de Instagram. “Viviendo una vida pública, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo, o al de cualquier persona, es inaceptable”, ha denunciado.

La empresaria ha recalcado que su intención es mostrar a sus seguidores cómo evoluciona su hijo y que si no lo hace seguramente será criticada, aunque la comparación que ha realizado resulta un poco desafortunada. “Si no publico a mi bebé, la gente asume que no soy buena madre, y si lo publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Paris ha despejado todas las dudas en torno a la salud de su bebé. Phoenix está perfectamente y no padece ningún tipo de enfermedad como la hidrocefalia o la macrocefalia. “Está perfectamente sano, es adorable y angelical. Y sí, por supuesto que ha ido al médico, simplemente tiene un cerebro grande”, ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

La modelo ha asegurado que desde que tiene uso de memoria quería ser madre. Ha logrado su sueño y nadie se lo va a amargar. “Phoenix es mi mundo y ha sido la mayor bendición de mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil imaginar que haya gente en el mundo que atente contra tanta inocencia”, ha finalizado.