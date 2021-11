Quién es Carter Reum, el ahora marido de Paris Hilton

¿Quién la ha visto y quién la ve? Paris Hilton ha dicho adiós a su personaje y parece dispuesta a sentar la cabeza a sus 40 años de edad. La reina de la extravagancia, que lleva más de una década copando portadas y minutos de televisión, bien a través de sus realities, con atuendos imposibles de llevar y declaraciones imposibles de sostener, parece dedicada a sentar la cabeza tras su bodísima con Carter Reum.

Lo que fue imposible cristalizar con más de una quincena de parejas conocidas hasta el momento sí ha terminado de tomar fondo con este millonario y estrella de los negocios en Estados Unidos. Por la vida de Paris Hilton han pasado famosos como Benji Madden, cuñado de Nicole Richie, Stavros Niarchos, Chriss Angel, James Blunt, Nick Carter, Jason Shaw, modelo de Tommy Hilfiger o Chris Zylka, con quien estuvo a punto de casarse tras tres años de noviazgo. Pero llegó Carter Reum y le cambió el guión a su vida.

La reina de la extravagancia parece decidida a sentar la cabeza tras más de una decena de novios y tres intentos de boda

La noticia del matrimonio de la celebrity con Carter Reum se anunció a bombo y platillo a través de sus redes sociales, donde la propia Hilton posteó una foto luciendo su vestido de novia. "Mi para siempre comienza hoy… 11/11 #JustMarried #ForeverHiltonReum", expuso junto a numerosos detalles del enlace: anillo, tocado, juego floral...

La boda de Paris Hilton y Carter Reum ha sido la culminación de una historia de amor que se remonta quince años atrás, aunque únicamente se hayan llevado dos como novios formales. El confinamiento terminó de unirles y convencerles para darse el sí quiero.

Un joven con talento para los negocios

¿Quién es Carter Reum? Desde el pasado 11 de noviembre Carter Reum ha pasado a ser conocido como el marido de Paris Hilton a nivel mundial, pero detrás de ese nombre se esconde la vida de un joven norteamericano nacido en 1981 con gran potencial para los negocios, heredado de su padre, W Robert Reum, ex presidente, presidente y director ejecutivo de Amsted Industries, una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos, según Forbes, ubicada en Chicago.

Junto a su hermano colocó a la empresa de licores premium Veev entre las más pujantes del sector, y no contentos con ello confundaron M13, una aceleradora de proyectos innovadores que ha invertido en empresas como Pinterest, Snapchat, Ring, SpaceX, Headspace o Rubicon, alcanzando un patrimonio que asciende a los 35 millones de dólares. Ahí es nada.

Por ello, tanto Courtney como Carter publicaron el libro Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success, donde cuentan sus historias de carrera profesional a modo de guía a los nuevos emprendedores, y se dejan ver a menudo tanto por los platós de televisión de diferentes cadenas norteamericanas para exponer su visión de negocio, como por charlas y conferencias sobre que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones y personas que deben replantearse su futuro laboral.