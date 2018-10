El ‘pique’ entre Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez por el mismo ‘look’

Josie, el colaborador experto en moda del programa Zapeando, ha elegido a la ganadora. A Cristina Pedroche no le ha sentado nada bien que considerara que Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, llevaba mejor conjuntado el vestido blazer negro con el que ambas han posado en las redes sociales. Sobre la coincidencia de Pedroche y Georgina con el mismo look están corriendo ríos de tinta y a alguno le ha costado caro: “Este finde te vas a tener que tomar algo solo, porque me parece a mí que con Pedroche vas a tardar un rato en volver a tomarte algo”, comentaba Frank Blanco, el presentador del espacio de La Sexta, tras el análisis de Josie, amigo de la colaboradora y quien, en principio, intentó dejar el hecho en empate. Pero en el programa le picaron hasta que de su pormenorizado estudio se desprendió quién era la clara vencedora del duelo. “¡Vosotros lo que queréis es hundirme! Josie había dicho que las dos estábamos bien, pero habéis querido más para hundirme...”, se quejó Pedroche.

Pese a que el diseño se caracteriza por su pronunciado escote y por estilizar las piernas, Pedroche y Georgina lo combinaron de diferente manera. Mientras la mujer del chef Dabiz Muñoz optó por un total look negro con stilettos, bolso a juego, y un sensual body debajo, la modelo prefirió llevarlo con sandalias negras de pulsera y un pequeño bolso rojo. Pedroche se peinó con una coleta baja, mientras Georgina optó por el efecto pelo mojado peinado hacia atrás.

Cristina Pedroche llevó dicho vestido en la gala de los The Best Chef Awards 2018 celebrada en Milán, mientras Georgina Rodríguez lo eligió para animar a Ronaldo en un partido jugado en el Allianz Stadium de Munich. Lo cierto es que el vestido blazer (ya sea con mangas, sin ellas, estampado o de un solo color), es tendencia y, por ello, hasta las firmas low cost lo han introducido esta temporada entre sus propuestas.

os vestidos blazer los hay de todos los tipos: en cuero, estampado de cuadros, tweed, con mangas, sin ellas, coloridos, con cinturón… y no es necesario un gran desembolso para hacerse con ellos porque las firmas low cost los han incoporado a su oferta, conscientes de que son un éxito grarantizado. Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3455536/0/georgina-rodriguez-cristina-pedroche-unidas-vestido-quien-queda-mejor/#xtor=AD-15&xts=467263