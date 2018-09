Pilar Rubio, la más elegante de la noche del fútbol

Con un vestido largo asimétrico de lentejuelas doradas y azules firmado por la diseñadora Elisabetta Franchi, Pilar Rubio ha sido una de las más elegantes en desfilar por la alfombra verde de los premios FIFA The Best, una gala celebrada en Londres. La colaboradora de El hormiguero 3.0 completó su look con unos zapatos de Jimmy Choo. Sergio Ramos, con esmoquin blanco y negro y pajarita, no ha convencido tanto.

La pareja aprovechó la ocasión para viajar juntos sin la compañía de sus pequeños, Sergio, Marco y Alejandro, que se quedaron en casa. Desde primera de la mañana, Pilar narró a todos sus seguidores de Instagram este día tan especial y diferente que comenzó con una sesión de peluquería. Ya con el peinado listo, la presentadora y su futuro marido se reunían camino del aeropuerto para poner rumbo a Londres, donde tomaron el té antes de arreglarse para la ceremonia.

Pilar y Sergio se mostraron muy románticos en la gala en la que, tras recibir su premio, el futbolista le dedicó unas bonitas palabras a su compañera a través de su perfil en redes sociales: "No hay The Best sin My Best. La mejor del mundo, la mujer que hace mi vida completa y le da sentido a cada minuto sobre el campo y fuera de él. Gracias, mi amor. Te quiero". A lo que Pilar contestó: "Eres increíble y cada día nos demuestras que no hay metas imposibles. Todo está en creer. Si lo crees, lo creas. Todo un referente y todo un ejemplo. No podría tener mejor compañero de vida. Enhorabuena de nuevo, cariño".