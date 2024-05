Preocupa la salud de Ángel Llácer ante una recaída de su enfermedad

Ángel Llácer ha sufrido una recaída y vuelve a estar ingresado en el hospital. El miembro del jurado de Tu cara me suena está padeciendo las consecuencias de la infección que pilló en un viaje a Vietnam el pasado mes de febrero. En el programa Espejo Público han dado la última hora de su estado de salud. “Llácer pasó dos semanas hospitalizado en Madrid, que estaba haciendo la obra de teatro. Después le dan el alta y regresa a Barcelona. Cuando llega a Barcelona, no se encuentra bien. Lo vuelven a hospitalizar y ha sido sometido a varias intervenciones. Ahora está más estable y más animado”, ha señalado Miquel Valls.

La bacteria shigella es el origen de la enfermedad que está mermando ele estado de salud de Llácer. Se trata de una bacteria desconocida para la mayoría del público y nada frecuente en nuestro país. La doctora Concha Gimeno, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, ha explicado en Espejo Público algunos detalles de la enfermedad.

“Si es posible adquirir una infección intestinal en un viaje, ya sea a Indonesia, países sudamericanos, África… Es una bacteria entérica que la tenemos en el intestino y es patógena, pero no afecta a animales, sino que la transmisión es entre humanos. Permite tener una infección grave que consiste en una diarrea muy grave con sangre, moco, pus y deshidratación”, ha comentado sobre los principales síntomas que suele presentar la enfermedad.

La doctora ha añadido que la bacteria shigella se elimina mediante las heces. “La dosis infectiva de esta bacteria es muy baja y con solo diez ya puede producirse la infección. Una vez tratado no debería tener más problemas. Esta bacteria la tenemos en toda Europa, pero como no hay mezclas de agua residual con agua potable, no tenemos brotes, aunque puede haber casos aislados. Con toda la higiene sanitaria, no es frecuente que nosotros tengamos infecciones por shigella”, ha finalizado.