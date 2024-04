Preocupación por el estado de salud de Ángel Llácer, infectado por una bacteria

El regreso de Tu cara me suena a Antena 3 se ha topado con un traspiés inesperado. Ángel Llácer, miembro del jurado y uno de sus rostros más emblemáticos, ha tenido que ser ingresado de urgencia en la clínica Ruber de Madrid. El televisivo ha desvelado en una entrevista a El matí de Catalunya Radio el motivo de su ingreso hospitalario: una intoxicación bacteriana por shigella. El origen de la infección fue un viaje que hizo a Vietnam durante el pasado mes de febrero.

“Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal. Los médicos no sabían que tenía. He tenido dolor de estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados”, ha relatado sobre los síntomas de la enfermedad.

Àngel Llàcer revela el lema de la temporada 11: "Tu cara me suena.. ¡me da vida!". 🤩 #TCMS Ver momentazo: https://t.co/yNGv2PPbQH 👈 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 16, 2024

El juez de Tu cara me suena tendrá que ausentarse del formato varias galas por su ingreso hospitalario. “Me pusieron antibiótico durante cinco días, pero la bacteria se quedó. Ya me encuentro mejor, me han dado tres antibióticos y me tengo que quedar en el hospital durante una semana”, ha explicado.

Llácer no ha perdido el humor pese a la incertidumbre que ha rodeado a su ingreso en la clínica madrileña por una grave infección. “Me he infectado con una bacteria que se llama shigella, que parece el nombre de una Drag Queen”, ha bromeado en la entrevista concedida a Catalunya Radio. El ex de Operación Triunfo ha sido ingresado en la misma clínica en la que ha permanecido varios días la reina Sofía por una infección del tracto urinario.