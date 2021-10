Raquel del Rosario salva a su hijo del ataque de un puma a puñetazos

Un ataque de un puma en su propia casa. Esa fue la prueba a la que se enfrentó la cantante canaria Raquel del Rosario en su vivienda de California. Lo peor fue que el objetivo del felino no era ella misma, sino su hijo de cinco años.

Aún no sabe cómo sacó el valor y la fuerza para hacerlo, pero Del Rosario se enfrentó al animal a puñetazos y logró salvar la vida de su hijo, como ha contado ella misma en sus redes sociales, junto a imágenes de las heridas que sufrió el pequeño.

La cantante cuenta en Instagram toda la historia: "Siempre he dicho en tono de broma que algún día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés. De camino al hospital con Mael herido en brazos me preguntaba si realmente el suyo lo había abandonado aquella mañana del 26 de agosto. "Unos milímetros más y no lo hubiese logrado", fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte".

Cuenta que todo ocurrió en el jardín de su casa. "'Mami, voy al árbol a buscar fruta', me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas".

Casi sin ser consciente de ello, Raquel del Rosario fue en defensa de su hijo: "Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima".

Por si fuera poco, después llegó un segundo puma. En ese momento apareció también el marido de la cantante, el director de cine Pedro Castro. "Pedro apareció en ese momento, al igual que un segundo puma, logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital".

El puma tuvo que ser sacrificado

En otra publicación, la canaria cuenta qué ocurrió tras salir del hospital: "El vecindario estaba lleno de camiones de prensa que cubrían la noticia. [...] Sentí estar viviendo una auténtica película".

"Los vecinos nos habían hecho llegar cartas, regalos, comida y demás detalles a casa. Las autoridades encargadas de controlar y proteger la vida salvaje estuvieron pendientes de nosotros en todo momentos y días más tarde vinieron a visitarnos a casa. Mael estaba fascinado y no paraba de contar y escenificar como había ocurrido todo. Es admirable como lo ha llevado y lo rápido que han ido sanando sus heridas".

Las autoridades comprobaron que el puma seguía cerca de su casa. "Siguiendo el protocolo que dicta la ley de California, se vieron obligados a sacrificarlo. Nos hubiese gustado y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros", continúa diciendo.

Raquel del Rosario termina su relato con un detalle más: "Desde la ventana observé como el otro puma que resultó ser su hermano regresaba al jardín acompañado de su madre. Ella se posicionó junto al cuerpo sin vida de su hijo e intercambiamos una mirada de dolor que jamás olvidaré".

