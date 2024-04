Relacionan a Sira Martínez con un futbolista de la selección (y no es Ferran Torres)

Si hace unos días Sira Martínez fue noticia por la celebración de su 24 cumpleaños con una fiesta con sus amistades, ahora lo es por una cuestión bien diferente. La hija de Luis Enrique y Elena Cullell podría estar de nuevo enamorada. El programa Socialité apunta hacia una dirección que ya conoce la joven: la selección española. Y es que el programa de Telecinco ha relacionado a la amazona con el futbolista de la Real Sociedad, Robin Le Normand, que también es un habitual en las convocatorias de España, como sucedía con su anterior pareja, Ferran Torres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robin Le Normand (@lenormand_r)

El programa presentado por María Verdoy ha sacado a la luz una información en la que aseguran que ambos han sido pillados en actitud cómplice por las calles de San Sebastián. Así lo explicaba uno de los reporteros de Socialité.

“Los hemos pillado en actitud cariñosa. Nos ha llamado un testigo que los ha visto. Salseo futbolero. He visto cómo llegaban en coche en actitud cariñosa, no ocultaba que eran pareja, la dejo en el aeropuerto para ir a París a ver a su padre, que entrena al PSG. La cosa nace hace poco, el único me gusta que le da a Sira es del 24 de marzo”, ha asegurado el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sira Martinez (@siramartinezc)

No sería la primera relación sentimental de Sira Martínez con un futbolista profesional. Durante dos años ha mantenido un noviazgo con Ferran Torres, futbolista del FC Barcelona cuya convocatoria para la selección nacional fue discutida cuando Luis Enrique se encontraba al frente de La Roja.

Después de su separación, la joven ha disfrutado de su soltería y se muestra plenamente centrada en su carrera como amazona. Sira es una de las grandes promesas de la hípica nacional y trabaja duro para seguir avanzando en este deporte. Algunos medios la vincularon con el piloto de Moto GP, Álex Márquez, pero nunca se ha llegado a demostrar que ambos han mantenido algún tipo de relación.