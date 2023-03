El incierto futuro de Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, y su novio Ferran Torres

Ferran Torres está viviendo su momento más delicado desde que es jugador del FC Barcelona. Apenas cuenta para Xavi Hernández, habiendo pasado al ostracismo en los últimos meses de competición. Sus apariciones en el terreno de juego son testimoniales y ni siquiera la lesión de Dembele le ha abierto las puertas de la titularidad. Su rendimiento está más cuestionado que nunca y no se descarta con una hipotética salida del club a final de temporada. Si llega una buena oferta al FC Barcelona, la entidad no pondría pegas a la marcha del futbolista criado en la cantera del Valencia CF.

Hace unas semanas, tras el partido frente al Cádiz CF, en el que fue uno de los más destacados, Ferran aseguraba que no estaba atravesando su mejor momento. “Entré en un pozo sin fondo, no sabía cómo salir. Fue en ese momento cuando decido trabajar con un psicólogo. No estaba con confianza y me afectó todo. Ha sido una experiencia muy amarga, pero a la vez de los mejores momentos porque ahora me siento más fuerte”, confesaba el futbolista ante los medios de comunicación. A su escasa participación en el juego se unió una lesión que lo mantuvo un mes apartado de los terrenos de juego.

Durante todo ese tiempo Sira Martínez ha ejercido un papel fundamental. La hija de Luis Enrique y novia de Ferran Torres ha sido el mayor apoyo del futbolista. Nada tiene que ver el mal momento deportivo de Ferran con la buena salud que goza su vida sentimental junto a Sira. La amazona acompaña siempre que puede a su novio en los partidos. Tras el partido contra el Cádiz CF, Sira mostró su apoyo incondicional. “Siempre orgullosa de ti”, posteaba junto a dos corazones con los colores del equipo culé. También la hemos visto en las gradas del Santiago Bernabéu para apoyar a su novio en el trascendental partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Sira Martínez también dejo constancia del cumpleaños del futbolista en las redes sociales. La joven le dedicó unas bonitas palabras junto a un carrusel de fotografías en común. “Feliz cumple, feliz vida y feliz de poder compartir muchos momentos más contigo @ferrantorres. Te quiero tantísimo amore, siempre". La publicación cuenta con más de 163.000 me gusta y cerca de 1.000 comentarios.