Sharon Stone, obligada a tener sexo con Billy Baldwin en el rodaje de ‘Silver’

No es la primera vez que una estrella de Hollywood alza la voz para denunciar algún tipo de acoso o abuso. Sharon Stone, que ya contó en su libro de memorias que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con un actor para conseguir más química en la pantalla, ha confesado el nombre del compañero de profesión implicado en este turbio asunto, Billy Baldwin, en el pódcast de Louis Theroux. El productor de la película Silver, Robert Evans, fue el responsable de la controvertida petición.

“Evans iba corriendo por su oficina con gafas de sol explicando que se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin porque su interpretación mejoraría". Finalmente, la actriz reveló que hizo caso a las recomendaciones del productor de la cinta. “Yo estaba muy tensa y no era como una actriz que podía simplemente follárselo y volver a encarrilar las cosas”, ha explicado.

La actriz ha ido más allá comparando a Baldwin con Michael Douglas. “Él podía venir a trabajar y saber cómo alcanzar esas marcas, hacer su papel, ensayar y presentarse”, unos detalles que la propia Stone no alcanzó según la opinión de Evans.

Por su parte, Billy Baldwin no se ha callado la boca y ha querido dar su versión de los hechos. “A través de un mensaje en X, la antigua Twitter, el actor ha atizado con dureza a Stone, a la que ha tachado de despechada. “No estoy seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después. ¿Todavía está enamorada de mí o está herida después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones?”, ha asegurado.

Baldwin ha desvelado que podría dejar en mal lugar a la actriz con todo lo que sabe de ella y no ha sacado a la luz. “Tengo tanta suciedad sobre ella que le daría vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado. La historia del encuentro que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final en la foto de abajo para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta. Tal vez deba escribir un libro contando las muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon. Podría ser divertido”, ha zanjado en un tono irónico.