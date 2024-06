Susana Molina y Guille Valle: la perfección hecha pareja

Susana Molina y Guille Valle viven un momento dulce en todos los sentidos. Ambos están asociados en un ambicioso proyecto profesional, Womo, una aplicación que gestiona las colaboraciones entre las empresas y los creadores de contenido, y en el ámbito personal pasarán por el altar el próximo año. Una pareja sin fisuras que se complementa a la perfección.

–¿Desde cuándo lleváis trabajando en las redes sociales? –Susana: Llevo trabajando en las redes sociales desde 2016 –Guille: Siempre me ha gustado el marketing como tal, y el digital concretamente, aunque trabajar en el sector llevo dos años aproximadamente, desde que fundé Viveapp. Era un nicho que siempre me había llamado mucho la atención, siempre he pensado que todo en esta vida es marketing y cómo vender algo, ya sea un producto, una experiencia... Me fascinó ver el impacto que tenían los personajes influyentes sobre el público.

–¿Por qué Viveapp ha cambiado su imagen y denominación pasando a llamarse Womo? –Viveapp nace hace dos años como una herramienta y solución tecnológica para las experiencias de los influencers. Con el tiempo, nos hemos dado cuenta que tanto la imágen de Viveapp como el nombre, respiraban un aire demasiado neutro y plano, y que no iba en absoluto alineado con la calidad de perfiles de clientes que tenemos. Creemos que Womo respira una esencia mucho más elegante, exclusiva y aspiracional. Además, nos dimos cuenta que no solo éramos una herramienta, sino una comunidad brutal en todos los sentidos, y eso tenía también que reflejarlo la marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Viveapp (@womo_es)

–¿Qué podemos encontrar en Womo? ¿Cuáles son sus principales funcionalidades? –A pesar de tener una interfaz actualizada acorde al nuevo branding, Womo sigue ofreciendo las mismas prestaciones que ofrecía Viveapp, con una larga cola de actualizaciones y mejoras que iremos implementando durante los próximos meses. Entre las nuevas características y funcionalidades que se implementarán en los próximos meses se incluye la incorporación de nuevos perfiles, como tiktokers, foodies, microinfluencers y periodistas. Además, en lo que respecta a las experiencias, se añaden pre-estrenos, eventos, conciertos y festivales, así como viajes exclusivos para los usuarios de la aplicación. Estas innovaciones marcan el inicio de una nueva era para Womo, introduciendo nuevas dinámicas y oportunidades.

–¿Qué ofrece Womo y que la hace diferente de otras aplicaciones similares? –Womo ofrece la máxima calidad en todos los sentidos. Desde que lanzamos la app hace dos años, han salido varias réplicas o apps parecidas, dato que nos encanta ya que es síntoma de que el mercado acompaña, que hay oportunidades y que nos posiciona como referentes en un nicho que existe y es real, no somos los únicos. Nuestra plataforma ha sido diseñada y desarrollada por uno de los mejores programadores de apps de España y hemos invertido un gran capital en eso. Creemos que cualquier experiencia top que se ofrece en cualquier plataforma, debe ser de primer nivel tanto a nivel funcionalidad, como visual. El hecho de tener a Susana como co-fundadora e imagen de la marca, ha generado que podamos tener el apoyo de los mejores perfiles influyentes desde el día 1 del lanzamiento. Además hemos trabajado mucho sobre la marca realizando activaciones constantemente para posicionarla y darle visibilidad. Filtramos muchísimo qué empresas pueden entrar en Womo, al igual que con los perfiles. Siempre nos hemos querido posicionar como una app que ofrece un servicio a medida y súper premium, y así ha sido. Nuestro equipo se encarga de estar 24/7 pendiente tanto de los talentos como de las experiencias y los clientes. Damos apoyo los fines de semana y a todas horas. Ese punto también nos diferencia de otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Viveapp (@womo_es)

–¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de Womo? –La expectativa no tiene techo. Nuestra visión es ver la marca como referente en todo el mundo, desde las principales ciudades de Europa como EEUU y México. El mercado es inmenso y las posibilidades enormes. Se viene una internacionalización inminente y tenemos muchísimas ganas.

–¿Con qué marcas estáis trabajando para mejorar sus experiencias? –Algunas de las que han confiado en Womo son Grupo Dani García, Ok Mobility, Warner Music Spain, Mudrá (Guía Michelín), Grupo Palladium (Hard Rock Marbella), Meliá y Grupo Abica, entre otras.

–¿Cómo lleváis el hecho de ser pareja en el ámbito profesional y personal? –Como todo, tiene cosas muy guays y otras más complicadas. Tener un proyecto común con la mujer de tu vida, compañera y mejor amiga es algo precioso pero también hay que tener mucho cuidado ya que son muchas horas y en ocasiones pueden aparecer roces u opiniones diferentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho)

–¿Cómo van los preparativos de la boda? –La realidad es que van genial. Nos encanta nuestra wedding planner y estamos terminando de cerrar el lugar donde nos casaremos y el día. Nos hace muchísima ilusión y está siendo un proceso súper chulo.