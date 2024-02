¿Cómo ha sido el grave accidente de tráfico que ha sufrido el actor Eduardo Noriega

El actor Eduardo Noriega ha sobresaltado a sus seguidores en las redes al dar a conocer un terrible percance que le ha tenido postrado en el hospital de La Princesa, aunque ya se recupera en casa. El intérprete cántabro, de 50 años, pilotaba su motocicleta por Madrid días atrás cuando colisionó un turismo que le impactó en la rueda trasera y literalmente catapultó al conductor. Sucedió hace unos días y el propio actor lo compartía en las redes este domingo.

Ha querido lanzar un mensaje tranquilizador aunque la preocupación en su entorno en evidente, con mensajes de ánimo y afecto por parte de amigos y de seguidores del protagonista de series como Inés del alma mía o Hache y que en los años 90 alcanzó su mayor reconocimiento en el cine por Tesis, Abre los ojos o Nadie conoce a nadie.

"Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante. Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", expresaba en instagram Noriega, que agradece la rápida atención.

"Gracias a todos los que acudieron al lugar, Bomberos y Policía Local de Madrid y el Samur por atenderme con tanta rapidez y eficacia. Y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad", añade al mensaje con la foto desde la cama con un pulgar hacia arriba como recuperación.

"Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", ha calmado Noriega.