Agatha Ruiz de la Prada demuestra por qué no ha copiado a Eduardo Navarrete

La 75 y última edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, que se celebró la pasada semana, se saldó con una controvertida sospecha de plagio sobre la veterana diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, denuncia que finalmente ella misma se ha encargado de refutar aportando pruebas al respecto.

Uno de los diseños que presentó en su desfile el pasado jueves en la pasarela madrileña, en concreto una falda con un estampado de triángulos blancos y verdes similar al logo de El Corte Inglés, recordó a muchos a varias piezas de Eduardo Navarrete, joven talento surgido de Maestros de la costura, de su última colección, llamada Supermercados Navarrete y presentada en noviembre en el madrileño Mercado de San Antón. Entonces fue la malograda Verónica Forqué quien llevó una falda con idéntido estampado, y también una camiseta.

Agatha, a fin de zanjar la polémica, ha publicado en sus redes sociales una foto de su diseño, mucho anterior, que data del año 2000 y que ella misma llevó en la boda de Marta Álvarez, actual presidente de estos grandes almacenes, como se ha encargado de aclarar en la publicación.

La diseñadora ha respondido con ironía a los periodistas que le han preguntado si, en vista de que el plagio parece haber sido al revés, se siente molesta. "... yo les llamo homenaje a estas cosas, a mí me chocó, yo había visto que él había hecho lo de El Corte Inglés que yo llevo haciendo 25 años y él tiene 25 años, comprendo que no lo supiera porque cuando yo hacía trajes homenaje a El Corte Inglés él era un recién nacido o no había nacido".

Navarrete, por su parte, ha dado la callada por respuesta.