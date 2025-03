Lequio despliega toda su furia contra Terelu Campos: "Ya está bien la excusa del cáncer"

Supervivientes no es solo el triángulo formado por Montoya, Anita y Manuel, hay otros concursantes en el reality de Telecinco cuyas evoluciones están siendo seguidas con lupa. Una de ellas es Terelu Campos, que aún no forma parte del casting final pero se está acercando a los 21 días que necesita para convertirse en concursante oficial de Supervivientes. La presentadora se está encontrando con problemas para superar los obstáculos que plantea el programa de Telecinco, como era de esperar. El pasado domingo participó en una de las pruebas, de la que salió mal parada.

“Terelu está aquí con ellos y va a probar el juego. Como fantasma del futuro, no tendría que jugar, pero lo va a intentar como una gran superviviente”, anunciaba Laura Madrueño sobre la participación de Terelu en La liga de los dioses. La hija de María Teresa Campos tuvo que desistir y abandonar la prueba. “No puede más, está muy cansada, le tiemblan las piernas. El equipo médico está con ella, que está un poquito mareada”, explica Madrueño.

En el programa Vamos a ver han comentado las evoluciones de Terelu en Supervivientes, con comentarios para todos los gustos. “Lo ha intentado y no hay más que ver la prueba, para ver las dificultades que tiene, que son muchas”, decía Joaquín Prat. “No puede hacer movimientos normales con los brazos, ni lo que es nadar tampoco puede hacerlo. Por mucho que le importara, le iba a costar mucho. Con el calor y demás, es normal que te mareas”, continuaba Kike Calleja sobre los problemas de la televisiva con las exigentes pruebas del programa.

Hasta que ha llegado el turno de Alessandro Lequio. El colaborador de Vamos a ver no ha tenido piedad y ha tirado la piedra donde más duele. “A mí me dejó preocupado cuando la vi temblando, cuando apenas había hecho esfuerzo. Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer”, afirmaba con rotundidad.

Por su parte, Sandra Aladro daba su versión acerca de la participación de Terelu en el reality. “Todo el mundo sabemos que Terelu no ha ido a Supervivientes a hacer pruebas. Es concursante para unas cosas y otras no. Llevamos toda la edición hablando de Terelu, para algo sirve”, destacaba la periodista.