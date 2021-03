Las redes inhumanas

EL mundo de la música despertó el pasado miércoles con la triste noticia de la muerte de Álex Casademunt, participante de la primera edición de Operación Triunfo, a los 39 años. El cantante sufrió un accidente de coche en la noche del martes en la localidad barcelonesa de Mataró.

El fallecimiento del artista ha dejado consternados a sus compañeros del programa de TVE y a todos aquellos fans que siguieron la primera edición del talent show. Pero la forma de dar a conocer su muerte ha traspasado para muchos los límites deontológicos; numerosos usuarios de las redes se han mostrado indignados por la forma en la que se hizo público, de forma extraoficial, el fallecimiento.

Sus familiares, amigos y compañeros no recibieron la noticia de su muerte por parte de fuentes oficiales sino que se enteraron a través de una cuenta de Instagram, que ya ha sido eliminada. De madrugada, el usuario @toferg publicó el siguiente comentario en la última foto de Casademunt: “"escansa en Paz. Álex acaba de morir en un accidente de tráfico en Mataró Park". El mismo mensaje corría como la pólvora minutos después en Twitter, donde ex compañeros del cantante se preguntaban si la información sería cierta o no.

Al publicarse el primer comentario en Instagram, otro usuario le preguntó cómo se había enterado: "No. Sólo que un conocido trabaja en emergencias y lo ha comunicado. Él ha sido quien ha asistido al accidente". Horas más tarde, los peores augurios se confirmaban. Por si fuera poco, el autor de los comentarios se reafirmó más tarde, cuando ya estaba confirmado el trágico suceso. "Sí, ha muerto. Yo he sido el primero en informarlo. Un conocido que trabaja en emergencias ha atendido el accidente. Se ha chocado contra un autobús".

Todas estas publicaciones en redes sociales ya han sido eliminadas ante la avalancha de críticas. "Asquerosas las ansias por ser el primero en contar la noticia y por hacerte viral a costa del fallecimiento de una persona", protestaba una internauta. Su compañera de OT 1, Natalia, respondía al post a los pocos minutos: "Decidme que es mentira por favor". Sus palabras son sólo una muestra de la crueldad que ha tenido que hacer frente el entorno de Casademunt con respecto a la comunicación de su triste, e inesperada pérdida.

Ana Rosa Quintana ya denunció, el mismo miércoles, la forma en que la noticia había llegado a las redes, antes que a sus propios padres. "...es vergonzoso (...) Cómo puede ser que una de las personas que le asistió allí mismo, minutos más tarde lo cuente en su Instagram. Esto tenía que tener algún tipo de consecuencia". Los colaboradores hablaron de la "falta de sensibilidad" del susodicho. Una acción inhumana que debiera acarrear su correspondiente sanción.