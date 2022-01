Alexandra Jiménez, madre por sorpresa a los 42 años

Alexandra Jiménez, famosa por sus papeles en películas y en series como Los Serrano, Hospital Valle Norte o El inocente, ha sido madre de un niño tras un embarazo que ha llevado tan discretamente que no se ha sabido nada de su maternidad hasta ahora.

La actriz ha sido vista junto a su marido, el también actor Luis Rallo, paseando por las calles de Madrid junto a su bebé, que ya tiene varios meses de vida.

Alexandra, que tiene actualmente 42 años, reconoció en 2016 en una entrevista que se había sentido presionada socialmente para ser madre. "Cada vez nos cuesta más cumplir nuestras expectativas sobre nuestras vidas, intentas cumplirlas todas pero cuando te das cuenta te has hecho mayor y llegas tarde. Me parece que tengo muchísimos años por delante y no es así, pero ya me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar cuando toque", decía.

La actriz, cuya carrera profesional es una de las más prometedoras de nuestro país, reconoce que el hecho de compartir profesión con su pareja les ha ayudado a fortalecer su relación: "Te ayuda en todo, a entender más tu propia vida, y al ser actores los dos nos permite ayudarnos mutuamente. Somos dos apasionados de esto y lo pasamos muy bien intercambiando puntos de vista, compartiendo y aprendiendo juntos", reconocía en una entrevista en Diez Minutos.