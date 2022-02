Almudena Cid: "Han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado"

"Estoy bien", aseguraba ella hace unos días antes la prensa. "Estoy serena, un poco agitada, pero en paz conmigo, sin querer entender más de lo que me está pasando en este momento", reconoció hace unos días. Su ruptura con el presentador y escritor cogió por sorpresa a todos pues, después de 15 años de relación, formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

Ahora, Cid ha ofrecido una entrevista a ¡Hola! donde se refiere a su trabajo, el amor, y su situación personal actual. "He visto belleza en el dolor. Han aparecido personas que estaban y, de repente, me han salvado", desvela la joven. Preguntaba sobre si aún cree en los cuentos de hadas, responde: "Todos creemos en los amores de cuentos de hadas, pasamos por ese momento, pero luego ves la realidad. Depende de la experiencia de cada uno. Yo, por ejemplo, he dado un giro al concepto del amor", desvela.

"He madurado y he aprendido que, en el amor, no sólo se trata de dar, sino que también tienes que recibir", indica en unas declaraciones en las que parece referirse a su ex marido. Además, le pide a este 2022 sólo tres cosas: "Seguir, caminar y estar bien".