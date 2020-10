Un congreso internacional 'on line' celebra el 125 aniversario de Balenciaga

La primera edición del Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga, que se celebra en modo telemático esta semana con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento del modisto, contará con trece propuestas de investigación seleccionadas entre más de 50 aportaciones.

El organizador, el Museo Balenciaga de Getaria ha informado que el congreso se celebrará mañana jueves y el viernes exclusivamente on line debido a las restricciones que impone la lucha contra la pandemia de covid-19. Un comité científico formado por reconocidos expertos en la materia, -Miren Arzalluz (Palais Galliera, París), Gaspard de Massé (archivo Balenciaga, París), Lesley E. Miller (Victoria and Albert Museum, Londres), Caroline Evans (Central Saint Martins, Londres), o Valerie Steele (Fashion Institute of Technology, Nueva York), entre otros- se ha encargado de seleccionar 13 propuestas de entre las más de 50 recibidas para el congreso.

Este congreso académico internacional pretende "ser la plataforma en la que se expongan trabajos y propuestas de investigación innovadoras y de calidad sobre la figura y el legado del modista en toda su amplitud -personal, empresarial, creativa, técnica, etcétera-, así como investigaciones que analicen los diversos contextos biográficos, culturales y de trabajo en los que Balenciaga se desenvolvió", recalca el Museo. Por este motivo, se han seleccionado trabajos que abordan el ámbito de la historia de la moda, pero también de otros campos de estudio, como el económico, el de la comunicación y el de las artes.

Los ponentes, vinculados al mundo académico, museístico, de la moda y el diseño, proceden de Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Italia y España. La conferencia inaugural, titulada El Balenciaga esquivo, será pronunciada por Alexandra Palmer, conservadora jefe de la Nora E. Vaughan, el departamento de tejidos y moda del Royal Ontario Museum.

La primera jornada del congreso, que se desarrollará mañana jueves por la tarde, abordará los aspectos biográficos de Balenciaga y su legado a la alta costura, mientras que el viernes las ponencias ahondaran en la vertiente emprendedora del modisto de Getaria, así como en aspectos técnicos y estéticos de su obra.