Por el interés te quiero Arrocet

Bárbara Rey y Bigote Arrocet son la pareja estrella de estas navidades. Así lo ha descrito Joaquín Prat en El Programa de Ana Rosa, espacio que ha dado este martes la sorprendente noticia. "El amor no tiene edad, no tiene barreras y llega a tu vida cuando menos te lo esperas. Yo me alegro muchísimo", ha comentado Prat con una sonrisa.

La ex vedette y el ex de María Teresa Campos acudieron juntos hace unos días a una fiesta donde hicieron pública su supuesta relación sentimental, el bombazo de la crónica rosa de esta recta final de 2021. Era un evento navideño organizado por la empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, en el hotel Wellington de Madrid. Allí llegaron Bárbara y Edmundo juntos y posaron felices, presumiendo de un supuesto noviazgo reciente que han hecho público antes de que termine el año, como también informa Europa Press.

Presumiendo de una química y una complicidad evidentes, al final del encuentro ambos se fueron juntos en el coche de Bárbara, quien llevó a su novio a casa y, a continuación, siguió disfrutando de la noche de la capital en solitario con una última parada en el Casino.

Según informa este mismo medio, la pareja lleva más de tres meses de relación desde que ambos coincidieron en el plató de Secret Story, el reality de Telecinco en el que participó Bigote y donde Bárbara ejerció de defensora de su hija, Sofía Cristo.

Bárbara Rey está en el ojo del huracán político en España desde que Compromis pidió su comparecencia en el Senado para explicar si cobró tres millones de euros de los fondos reservados del Estado a cambio de su silencio sobre su presunta relación sentimental con el Rey Juan Carlos, algo que finalmente no sucederá tras el voto en contra de PSOE y PP.

La hija de Bárbara Rey, Sofía Cristo, se ha puesto en contacto con Cristina Tárrega, colaboradora de El programa de Ana Rosa, y ha desmentido que sean novios, "sólo son amigos", ha dicho la DJ y ex concursante de Secret Story. Horas después lo hacía la propia Bárbara Rey en la web Vanitatis: "Somos amigos, le conozco desde hace 30 años, cuando trabajaba en el circo, y ahora hemos retomado la relación. El tiempo dirá".

Se desconoce cómo le habrá sentado a María Teresa Campos este romance o amistad inesperada de su ex con Bárbara Rey, pero lo que sí es conocida es la tensa relación que la periodista y la ex vedette mantienen desde hace 15 años.