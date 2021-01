Bertín Osborne se 'corta la coleta'

"(...) Esa es Fabiola. La mujer más íntegra, independiente y brillante que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me 'corto la coleta como dicen los toreros, y me dedicará a mis hijos, a mis amigos, a mis animales y al deporte. Lo demás, ¿para qué?" Así de claro se ha mostrado en su Instagram Bertín Osborne acerca de las informaciones de algunos medios sobre una supuesta infidelidad en su matrimonio y sobre los términos económicos de su divorcio de Fabiola Martínez, con la que llevaba 14 años casado y 20 de relación, y ahora acaba de anunciar su separación.

El cantante y presentador ha señalado que su "patrimonio" no es tan "cuantioso" como se podría pensar: "Tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS. La finca de Sevilla sí". Sobre esta propiedad dice que está "hipotecada pero no embargada", como han publicado en algún medio. "Tengo el patrimonio que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada", añade.

Bertín habla después de las exigencias de Fabiola en su separación. "Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: 'Quiero separación de bienes'. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición". Después sigue contando: "Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos'. Esa es Fabiola", alega.

La venezolana, por su parte, también ha puntualizado algunos datos en sus redes a través de un vídeo. "Que no os engañen... Espero que esto evite especulaciones y malas interpretaciones", sostiene.