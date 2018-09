Beyoncé, 37 años como gran artista y empresaria

No solo es un icono de la música, sino que Beyoncé tiene a sus espaldas un verdadero emporio financiero y ahora, a sus recién estrenados 37 años –cumplidos el martes–, puede jactarse de ser no sólo una artista, también una empresaria de éxito. Lleva una lujosa vida que cualquiera desearía junto a su marido, el rapero Jay Z, y sus tres hijos, con los que disfruta en casa cada vez que no está de gira.Aunque, en el terreno sentimental, hubo un momento en su matrimonio que se habló de crisis, ahora Jay Z y Beyoncé son inseparables, no sólo en su relación, con gestos de cariño que demuestran cada vez que aparecen en público, sino también debido a la unión musical que han creado como dúo y que tanto éxito está teniendo, sobre todo con su último single, Apeshit. No hay duda de que su música se ha convertido en universal, pero la artista, nacida en Texas, también cuenta con múltiples inversiones en negocios que poco o nada tienen que ver con la música. Por ejemplo, una empresa de fragancias, con la que ha ganado 400 millones de dólares hasta la fecha, convirtiéndose en la colonia más vendida de una celebrity.Tampoco hay que olvidar su menos conocida empresa nutricional, en la que vende batidos y barritas energéticas, además de menús vegetarianos a domicilio, para apostar por la vida sana. Otras facetas de Beyoncé que la han llevado a figurar en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo. Un 37 cumpleaños el de ayer que puede celebrar por todo lo alto, festejando además del dinero, su amplia estantería de premios, donde ya hay 22 Grammy y 11 premios BillBoard.