Los números de la boda de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron el último fin de semana en la mansión del padre de la novia, Nelson Petz, en Palm Beach, una de las zonas más exclusivas de Miami. Una boda que ha sorprendido por sus exorbitantes números.

3,5 millones de euros ha costado

Tres días de celebraciones que han incluido una fiesta preboda y un brunch postboda además de la ceremonia en sí. No en vano este enlace ha unido a dos multimillonarias familias: la fortuna de los Beckham se calcula en unos 500 millones de euros y la de los Pletz, en 1.500 millones.

Alrededor de 300 invitados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Longoria Baston (@evalongoria)

De Eva Longoria a Venus y Serena Williams, pasando por las ex Spice Girl Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell; el hijo de Madonna, Rocco Ritchie; la modelo Gigi Hadid; Nicole Richie; el chef Gordon Ramsay y su familia; Elizabeth Hurley; y el agente deportivo Dave Gardner entre muchos otros, según afirma la web Page Six. Los grandes ausentes han sido los duques de Sussex y de Cambridge, en cuyas respectivas bodas estuvo presente el matrimonio Beckham. Se rumorea que el príncipe Guillermo y Catalina se excusaron amablemente, pero lo cierto es que no se quieren encontrar con Enrique y Meghan.

120.000 euros: el precio del vestido de la novia

El secreto mejor guardado, el traje de la novia, lo compartió ella misma en Instagram. Un diseño clásico y elegante firmado por Valentino que constaba de una larga cola. Se trata de un diseño minimalista, con escote cuadrado y silueta ceñida que le sentaba genial. Lo acompañó con un velo clásico bordado -muy similar al que llevó Hailey Baldwin en su boda con Justin Bieber- y guantes largos, el accesorio que triunfa entre las chicas de la llamada Generación Z y que la misma Nicola lució en la última Gala MET, donde también vistió de Valentino.

La maquilladora de Chanel Kate Lee y el conocido peluquero Adir Abergel fueron los artífices de su look de belleza inspirado en Claudia Schiffer en los años 90.

72 millones de seguidores ven las primeras fotos del padre, David Beckham

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham)

Uno de los primeros en felicitar a la pareja públicamente fue el padre del novio, David Beckham, quien compartía una de las pocas fotos inéditas que se han podido ver con sus más de 72 millones de seguidores en Instagram: "Felicidades, señor y señora Beckham", escribió, para después enviar un cariñoso mensaje a su ya nuera: "Bienvenida a la familia".