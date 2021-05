Después de tres años de relación, este sábado será el día más especial en las vidas de Alejandra Ruiz de Rato, hija del ex torero Juan Antonio Ruiz Espartaco y Patricia Rato, y Ernesto de Novales que, sin pasar por alto las restricciones de la pandemia, sellarán su amor con una boda íntima en la finca familiar en Sevilla.

Tan sólo la familia más cercana y los amigos más íntimos acudirán a la boda de la hija mayor del diestro, quien el viernes confesaba estar "nervioso" ante su papel de padrino. Se darán el 'sí, quiero' a las doce del mediodía en el altar del santuario cercano a la Dehesa Majavieja. Después celebrarán su unión con un banquete íntimo en la finca, situada en el término municipal de Constantina.

Alejandra y Tito, como llaman a Ernesto cariñosamente, se comprometieron el pasado mes de diciembre y se darán el 'sí quiero' en la Dehesa Majavieja. Ella misma se encarga de la gestión de la finca familiar desde hace tres años. Organiza eventos y celebraciones en ella. Una fuente cercana a la novia ha desvelado que "los padres de Alejandra no quieren que la boda de su hija se convierta en un circo mediático, y se van a encargar de repartir imágenes de la ceremonia y el banquete a periódicos, revistas y programas televisivos. Han contratado a varios profesionales para que realicen fotos y vídeos con ese fin. No habrá exclusiva, aunque se supone que, por la amistad de Patricia y su ex marido con la revista ¡Hola!, la entrega de material a ella sea más abundante".

La joven lucirá un vestido de Pronovias. Tal y como contó dicha publicación, esta semana acudió con su padre hasta la tienda del casco antiguo de Sevilla para recogerlo. Espartaco será el padrino de su niña y una de las hermanas de Alejandra, Isabel, una de las testigos.

El enlace se celebrará en la más estricta intimidad y no se podrá ver a los novios llegando a la iglesia, ya que se casarán en una ermita cuyo acceso es privado. A pesar de todo, los enamorados quizás posen a las puertas de la Dehesa Majavieja. El viernes varios camiones de empresas de organización de eventos, cátering y flores entraban y salían de la propiedad.