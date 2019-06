No pudo tener mejor colofón. Sergio Ramos y Pilar Rubio ofrecieron a los periodistas que se han encargado de cubrir su enlace una carpa para que tomaran un refrigerio después del trabajo y en honor a su unión. Desde allí, cerca de las nueve de la noche, ofrecieron unas declaraciones en las que incluso respondieron a las preguntas de los reporteros, en un ejemplo de transparencia y saber estar.

La presentadora apareció con el mismo vestido de la ceremonia sin la cola ni el velo, convertido en un vestido de noche elegante y sexy. "Me he emocionado mucho, he llorado incluso, al ver a mis tres niños, tres mini Sergios casi, allí en el altar, esperándome", ha desvelado Pilar Rubio sobre el momento más emotivo de la boda en la Catedral de Sevilla. Además, ha confirmado el autor de su vestido de novia: Zuhair Murad. También han contado que el destino de su luna de miel será Asia, aunque no dicho el país concreto para no poner en alerta a los paparazzi.

Sobre la actuación de AC/DC en el banquete, parece ser que todo era una sorpresa de Sergio a Pilar, pero la prensa la ha chafado. "A mí me han dicho que los han visto en el aeropuerto", comentó la novia mirando con cara divertida a él. "Sea quien sea lo importante es pasarlo bien y disfrutar", contestó el futbolista.

Todos brindaron a la salud de la pareja y se fotografiaron juntos al grito de "¡Vivan los novios!"