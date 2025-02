Brafa, estilo, arte y lujo en el corazón de Bruselas

Bruselas acogía hace unos días la que es la segunda feria de arte más antigua del mundo Brafa, que celebraba su 70ª edición con la presencia de más 130 galerías de toda Europa de especialidades que abarcaban desde el arte antiguo al contemporáneo, pasando por la pintura, el arte clásico africano, mobiliario, diseño y objetos de lujo exclusivos en orfebrería, alfombras o joyas. Todo lo más selecto desde el ámbito artístico y de la exclusividad se dan cita en este encuentro internacional que marca la agenda de centenares de expertos.

Esta pasada edición la homenajeada fue la artista portuguesa Joana Vasconcelos, reconocida artista plástica del país vecino, vanguardia de nuevas corrientes. También se sumó a esta edición un país invitado, Suecia, representado por Hoffmans Antiques, galería de Estocolmo especializada en muebles y obras de arte gustavianos del siglo XVIII y principios del XIX. Yen el caso de Portugal también intervenía J.

Baptista, una galería lisboeta que presentaba joyas y platería antigua de los principales plateros lusos y de otras naciones.

Por parte española se incorporaban Colnaghi, que también tiene sede en otros países, y la Galerie Nathalie Obadia.

El programa de BRAFA también incluía este año jornadas de arqueología grecorromana, con Valerio Turchi, galerista de Roma; cristales, fósiles y meteoritos con Stone Gallery, de la localidad neerlandesa de Baarn;y el arte francés desde el periodo de Barbizon hasta el impresionismo y postimpresionismo, todo el siglo XIXhasta principios del XX, con la firma Stoppenbach & Delestre, ubicada en Londres y París.

La feria bruselense llegó a su fin el pasado domingo registrando un récord de 72.000 visitantes procedentes de toda Europa, representadas todas las generaciones por el interés de esta selecta propuesta. Klaas Muller, presidente de BRAFA destacaba a este periódico la presencia habitual “de un gran número de coleccionistas en Bélgica y los países vecinos. Hemos logrado ganar su lealtad gracias a la calidad de la Feria”.

Entre las adquisiciones destacadas, la francesa Galerie Hioco vendió una de sus piezas más importantes, una escultura de Lakshminarayana en piedra negra del norte de la India, sobre el siglo X. Colnaghi vendió un excelente dibujo, Profile study of the head of a man, de Cornelis de Vos (1585-1651), a los descendientes de este gran pintor de Amberes. O De Wit Fine Tapestries, de Bélgica, vendió varios tapices del taller de Philippe van de Cammen, de finales del siglo XVI.